Цена на кофе сорта «арабика» установила новый рекорд

Во время торгов цена достигала 3,461 доллара за фунт, что является наивысшим значением с момента начала регистрации этих данных в 1972 году.
Эксперты в отрасли прогнозируют уменьшение поставок кофе из Бразилии в связи с сильной засухой, с которой страна столкнулась ранее в этом году. Также опасения вызывают урожаи более доступного сорта робуста во Вьетнаме, который также пострадал от неблагоприятных погодных условий.
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