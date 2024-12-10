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Цена на кофе сорта «арабика» установила новый рекорд

Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке, согласно данным на 13:00 по московскому времени во вторник, торгуются на отметке 3,42 доллара за фунт, как сообщают данные Market Watch.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Annie Spratt/CC0

Во время торгов цена достигала 3,461 доллара за фунт, что является наивысшим значением с момента начала регистрации этих данных в 1972 году.

Эксперты в отрасли прогнозируют уменьшение поставок кофе из Бразилии в связи с сильной засухой, с которой страна столкнулась ранее в этом году. Также опасения вызывают урожаи более доступного сорта робуста во Вьетнаме, который также пострадал от неблагоприятных погодных условий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».