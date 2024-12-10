Цена на кофе сорта «арабика» установила новый рекорд

Эксперты в отрасли прогнозируют уменьшение поставок кофе из Бразилии в связи с сильной засухой, с которой страна столкнулась ранее в этом году. Также опасения вызывают урожаи более доступного сорта робуста во Вьетнаме, который также пострадал от неблагоприятных погодных условий.