Всему свои деньги. Граждане перестали гасить ипотеку раньше времени

По словам аналитика «Цифра брокер» Кирилла Климентьева, объем досрочного погашения ипотеки продолжает снижаться на фоне роста ставок по депозитам. «Логика поведения заемщиков здесь достаточно очевидна: например, если заемщик оформил ипотеку в 2020 году под 7% годовых, то при появлении дополнительных средств ему будет гораздо выгоднее разместить их на депозите под 22−23%, чем направлять на досрочное погашение ипотеки», — говорит он. Этот тренд, по мнению Кирилла Климентьева, вероятно, сохранится в четвертом квартале, поскольку ставки по депозитам остаются привлекательными, а стимулы для досрочного погашения ипотеки минимальны. В следующем году, по словам эксперта, ситуация может измениться при снижении ключевой ставки ЦБ. «Если ставки начнут снижаться, это создаст условия для роста досрочного погашения среди заемщиков, оформивших ипотеку под двузначные процентные ставки, они могут решить, что погасить кредит будет выгоднее, чем держать средства на депозитах», — говорит Кирилл Климентьев. Однако для массового изменения динамики, по его мнению, потребуется значительное снижение ставок, которое пока остается под вопросом.