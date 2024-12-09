Сенатор перечислила минусы покупки квартиры в рассрочку

«Во-первых, полную стоимость квартиры надо выплатить за очень короткий срок: один-два года, как правило. Во-вторых, у многих застройщиков нет скидок на квартиры с рассрочкой. В-третьих, за просрочку платежа предусматривается штраф», — сказала сенатор.
При этом, добавила она, цена на квартиру фиксируется, покупатель не переплачивает банку, что является безусловным плюсом. Выгодной будет даже рассрочка с процентной ставкой, так как период выплат короткий, а требования мягче.
На рынке жилья существует два варианта рассрочки, рассказала Епифанова. При первом варианте после внесения первоначального взноса на остаток, который разбивается помесячно или поквартально, проценты не начисляют. Во втором случае в рассрочке, по аналогии с банковским кредитом, на остаток задолженности начисляется процент.
По словам сенатора, рассрочка подойдет покупателям, у которых есть большая часть суммы. Однако рассрочку необходимо гасить строго по договору, поэтому рассчитывать на получение средств от продажи другого жилья не стоит — процесс продажи может затянуться.
Чтобы избежать рисков при покупке жилья в рассрочку, она порекомендовала детально изучать условия договоров и при необходимости прояснить все вопросы, объективно оценить свои финансовые возможности в долгосрочной перспективе. Кроме того, Епифанова призвала предварительно проконсультироваться с профессиональным и независимым экспертом, чтобы взвесить все «за» и «против» такого способа покупки жилья.
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