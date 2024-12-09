Сенатор перечислила минусы покупки квартиры в рассрочку

Чтобы избежать рисков при покупке жилья в рассрочку, она порекомендовала детально изучать условия договоров и при необходимости прояснить все вопросы, объективно оценить свои финансовые возможности в долгосрочной перспективе. Кроме того, Епифанова призвала предварительно проконсультироваться с профессиональным и независимым экспертом, чтобы взвесить все «за» и «против» такого способа покупки жилья.