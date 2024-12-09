Неспокойный ВВП. Российская экономика не находит устойчивого замедления

Между тем такие же разовые факторы (в том числе вероятный короткий подскок спроса домохозяйств в ответ на недавнее ослабление рубля) стали причиной заметного улучшения деловой активности в обработке и услугах в ноябре, свидетельствуют оценки PMI, что указывает и на заметное улучшение общеэкономической динамики в конце года (см. график). Таким образом, по итогам года рост экономики России может оказаться и выше 4%. С этим в прошедшую пятницу согласился и советник главы Банка России Кирилл Тремасов, отметив, что в 2025 году шансов увеличить ВВП, как в предыдущие несколько лет, нет, как и снизить ключевую ставку регулятора. «Мы никогда в истории не наблюдали такой ситуации на рынке труда — это полное отсутствие фактически новых свободных рук. Да, это ключевой фактор, который приведет к замедлению экономического роста. Мы не ждем рецессии, не ждем спада в экономике, но экономика уже не сможет расти так быстро, как она росла последние годы», — заявил он на Российском облигационном конгрессе.