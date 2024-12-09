Нефть и газ. Техническая картина и события недели

Блок сопротивления — $72,62−73,65 за баррель.
Индекс доллара DXY балансирует чуть выше 20-дневной скользящей средней — вероятен переход к более глубокой коррекции, что стало бы позитивом для цен сырьевых товаров.
Ключевые события недели:
10/12, вторник — запасы нефти от API, краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов, импорт/экспорт Китая (ноябрь).
11/12, среда — ежемесячный отчет ОПЕК, индексы потребительских цен США (ноябрь), запасы нефти от EIA; ежегодная закрытая экономическая конференция в Китае.
12/12, четверг — ежемесячный отчет МЭА, индексы цен производителей США (ноябрь).
13/12, пятница — число буровых установок в США от Baker Hughes.
Новостной фон
∙ Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей из Азии. Причины — сильный доллар, конкуренция с другими сортами нефти. Спрос, по данным LSEG, в ноябре вырос.
∙ Baker Hughes сообщает, что число буровых установок выросло впервые за прошедшие 8 недель. Однако их общее количество все еще на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
∙ Morgan Stanley и HSBC пересмотрели свои прогнозы по избытку предложения нефти и ждут Brent по $70 в 2025 г. Аналитики Bank of America считают, что средняя цена Brent составит $65 за баррель.
Фьючерсы на природный газ сегодня демонстрируют отскок от уровня 20-дневной скользящей средней. Более вероятным видится сценарий продолжения коррекционной волны — к уровню $2,905. В сценарии роста следим за сопротивлением на уровне $3,392 за MMBtu.
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