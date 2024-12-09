Последний шаг регулятора: как изменятся цены и рубль после 20 декабря

Тех, кто верит в снижение ключевой ставки или даже в то, что регулятор оставит ее без изменения на последнем заседании 20 декабря, в среде аналитиков очень мало. Инфляция усиливается, судя по данным Росстата на середину прошлой недели.
Ставки аналитиков
Банк России на ближайшем заседании 20 декабря повысит ключевую ставку с 21% до 23%, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
«В базовом сценарии мы ожидаем, что ставка 23% будет пиком в этом цикле и в середине следующего года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести её до 19% к концу 2025 года», — рассказал он.
Однако, по его мнению, чем слабее будет рубль, тем выше вероятность рискового сценария. «В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости может повысить до 24−25%», — отметил эксперт.
Но пока не видно осложнений. «Через несколько месяцев курс рубля будет торговаться в диапазоне 100−110 за доллар, 105−115 за евро и 13,7−15,1 за юань», — считает Михаил Васильев.
По мнению управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, ЦБ РФ скорее всего повысит ставку на предстоящем заседании до 23%. Это связано и с по-прежнему высокой инфляцией, и с ухудшенным прогнозом самого регулятора о перспективах снижения ставки на 2025−2026 гг.
«Курс доллара после удовлетворения сезонных нужд импортеров к концу декабря стабилизируется на уровне 100,5−101,5 и будет оставаться трехзначным в течение большей части следующего года», — прогнозирует Дмитрий Целищев.
Заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин также ожидает повышения ключевой ставки из-за высокой инфляции и устойчивых инфляционных ожиданий. «В текущих условиях повышение ключевой ставки до 22−23% становится практически неизбежным шагом для сохранения контроля над ценовой стабильностью», — отметил он.
Так, годовая инфляция в конце ноября выросла 8,9% и далека от целевого значения регулятора в 4%, в то время как инфляционные ожидания населения находятся на отметке 13,4%. Кроме того, заметное снижение курса рубля с начала осени добавляет ускорение росту цен, и увеличение ставки должно оказать определенную поддержку национальной валюте, считает Вадим Шамин.
Влияние ставки снижается
«Ожидаем повышение ставки до 23%. Однако эффективность этого шага, на наш взгляд, минимальна», — рассказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
По его оценкам, ставки уже настолько высоки, что кредитование населения сильно сократилось. В ипотеке остается практически только льготная часть. Портфель кредита наличным сократился по итогам октября. Выдачи в ноябре сокращаются примерно на треть к октябрю по всем кредитным продуктам.
Корпоративное кредитование снижается не так активно из-за возможности компаний кредитоваться на фоне пока еще сохраняющейся высокой выручки, рассказал экономист. Также компании предпочитают или не могут заводить валютную выручку и финансируют рублевые обязательства за счет кредита.
«На наш взгляд применение регуляторных мер было бы более точечно и эффективно в части ограничения корпоративного кредитования. Банк России движется в этом направлении, однако процесс идет не так быстро, как бы этого хотелось. А пока инфляция высокая, инфляционные ожидания продолжают расти и Банк России продолжает повышать ставку», — отметил Илья Федоров.
Но есть и более осторожные прогнозы. «ЦБ РФ на заседании 20 декабря, скорее всего, примет решение по повышению ключевой ставки как минимум с 21% до 22%, продолжая борьбу с инфляцией в стране», — считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
«По наиболее жесткому сценарию ставка может быть повышена до 23% в том числе для борьбы с девальвацией рубля, хотя в текущих экономических условиях уровень ставки оказывает более ограниченное влияние на валютный курс», — отметила она и добавила, что для поддержки рубля ЦБ и Минфину, скорее всего, понадобятся иные меры. Например, очередное ужесточение норм обязательной продажи валютной выручки.
«Последние события, усиливают вероятность повышения ключевой ставки до 23% и, возможно, с сохранением жесткого сигнала», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Потребительский ажиотаж
Траектория инфляции в последние недели складывается выше октябрьского прогноза ЦБ. «По нашим оценкам, инфляция к концу года составит около 9%, и ее снижение к 4,5−5% к концу будущего года, как прогнозирует ЦБ в базовом сценарии, маловероятно», — пояснила Ольга Беленькая.
Она согласна, что вклад в рост цен добавляет резкое ослабление курса рубля в ноябре. С конца августа рубль ослаб примерно на 18%. Это может ускорить рост цен и потребительского спроса — население будет стараться потратить деньги сейчас, ожидая дальнейшего роста цен, а предприятиям при этом будет проще перекладывать возросшие издержки в цены.
«По оценке ЦБ, ослабление рубля на 10% добавляет к инфляции 0,5−0,6 процентных пункта в течение нескольких месяцев, но это можно считать скорее нижней границей оценки», — рассказала Ольга Беленькая.
Но, по оценкам аналитиков ВТБ, ЦБ может недооценивать эффект переноса ослабления курса рубля в инфляцию в 5 раз.
Кроме этого, последние данные Росстата показали сохраняющуюся напряженность на рынке труда — безработица обновила очередной исторический минимум, рост зарплат ускорился, что оказывает инфляционное влияние со стороны как сильного спроса, так и издержек бизнеса, уточнила экономист.
Повышение ключевой ставки ЦБ будет фактором поддержки для курса рубля, отметила экономист. Однако в условиях практической изоляции России от мировых рынков капитала, более сильное влияние имеет ситуация с изменением баланса счета текущих операций, а также фактическим поступлением валюты в страну в условиях усиливающегося санкционного давления, считает Ольга Беленькая.
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