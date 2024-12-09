Последний шаг регулятора: как изменятся цены и рубль после 20 декабря

«По наиболее жесткому сценарию ставка может быть повышена до 23% в том числе для борьбы с девальвацией рубля, хотя в текущих экономических условиях уровень ставки оказывает более ограниченное влияние на валютный курс», — отметила она и добавила, что для поддержки рубля ЦБ и Минфину, скорее всего, понадобятся иные меры. Например, очередное ужесточение норм обязательной продажи валютной выручки.