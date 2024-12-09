Россиянам пояснили, возможно ли работать из-за рубежа по трудовому договору

«Запрета нет. Формально трудовой договор может быть заключен с условием дистанционного выполнения трудовой функции релокантом. Вся проблема заключается в том, что нормы трудового права действуют только в пределах территории России, и работодатель, в первую очередь, не сможет обеспечить охрану труда и безопасные условия труда для работника, находящегося за пределами территории РФ. Выполняя трудовую функцию за рубежом, работник может нарушить и трудовое законодательство страны пребывания», — отметил Саранчук.
По мнению эксперта, для перевода сотрудника на удаленную работу за границей необходимо заключить трудовой договор или оформить дополнительное соглашение к существующему. В документе должны быть учтены моменты, связанные с выплатой заработной платы, условиями охраны труда и форматом документооборота, подчеркнул экономист.
Он отметил, что трудовой договор или дополнительное соглашение в электронном виде следует заверить усиленной квалифицированной электронной подписью со стороны работодателя.
Эксперт предложил отправить бумажный вариант трудового договора (или дополнительного соглашения) работнику по почте, а работник, в свою очередь, может подписать его, используя электронную подпись. Следующим шагом становится издание приказа и его отправка сотруднику по электронной почте. Работник должен отправить обратно работодателю отсканированную копию приказа с личной подписью и отметкой о его ознакомлении, уточнил Саранчук.
На сегодняшний день, по рекомендации Минтруда, работодатели заключают с российскими гражданами, переехавшими на работу в другую страну, договоры гражданско-правового характера.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Т Эксперт дал советы по оформлению трудовых договоров с релокантами: трудовое законодательство, перевод на удаленку, особенности оформления документов, советы экономиста.
Д Объясняем, как россиянину оформить трудовой договор из-за границы, законно ли это, что нужно сделть для перевода сотрудника на удаленку, как правильно оформить документы и в каком формате.