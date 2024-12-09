Россиянам пояснили, возможно ли работать из-за рубежа по трудовому договору

«Запрета нет. Формально трудовой договор может быть заключен с условием дистанционного выполнения трудовой функции релокантом. Вся проблема заключается в том, что нормы трудового права действуют только в пределах территории России, и работодатель, в первую очередь, не сможет обеспечить охрану труда и безопасные условия труда для работника, находящегося за пределами территории РФ. Выполняя трудовую функцию за рубежом, работник может нарушить и трудовое законодательство страны пребывания», — отметил Саранчук.