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Эксперт раскрыл, какие важные условия банки скрывают под мелким шрифтом

Несмотря на значительное повышение финансовой грамотности населения за последние 5 лет, многие россияне до сих пор не читают более мелкий текст банковских договорах. Вследствие этого какие-то особенности договора становятся для них сюрпризом. Например, то, что банк может изменить процентную ставку в одностороннем порядке, или наложить штрафные санкции, рассказал Финансам Mail Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Официального запрета на использование мелкого шрифта на законодательном уровне нет. При этом есть рекомендация ФАС и Центробанка не использовать его в банковских договорах, а выносить все условия, касающиеся суммы, валюты, процентных ставок, комиссий, условий начисления процентов, срока возврата на первую страницу договора. Тем не менее банки могут пренебречь этой рекомендацией. И чаще всего так и происходит.

«Дело в том, что на психологическом уровне то, что написано более мелким шрифтом воспринимается нами как менее значимая информация. А все как раз наоборот», — отмечает юрист.

Чаще всего мелкий шрифт относится к каким-то санкциям со стороны финансовой организации, которые не должны сразу бросаться в глаза, чтобы не отпугнуть заемщика или вкладчика.

«Как правило, мелким шрифтом прописываются различные страховые продукты, которые уже включены в кредит, и заемщик соглашается их оформить, подписав договор», — говорит Петр Гусятников.

Часто представители банка спрашивают, какой ежемесячный платеж является комфортным для заемщика и на основании этого включают туда различные продукты. «Если обратить внимание на полную сумму кредита, а не только на размер ежемесячного платежа, то окажется, что она больше, чем гражданин собирался взять», — предупреждает эксперт.

Также там могут содержаться комиссии за рассмотрение кредитной заявки, банковское обслуживание и т. п.

Условия ставки по кредиту или депозиту

Например, граждане, которые не читают мелкий шрифт и хотят открыть вклад под высокий процент, через пару месяцев могут обнаружить, что ставка изменилась в меньшую сторону, потому что мелким шрифтом были прописаны дополнительные условия, что высокая ставка действует первые два месяца, необходимо дополнительно оформить кредитную карту, совершать покупки по дебетовой карте на определенную сумму в месяц и т. п.

Читать внимательно

Все это и много другое банки предпочитают не афишировать, поэтому, чтобы избежать сюрпризов, надо очень внимательно читать договор. Ведь после его подписания сослаться на то, что клиент не знал о каких-то условиях, уже не получится.

Реальная проблема, по словам Эльмана Мехтиева, основателя сервиса «Кредчек», заключается не в том, что что-то указано мелким шрифтом, а в том, что каким бы размером ни были указаны условия договора, подавляющее большинство пользователей тратят на изучение условий менее 5 минут (если тратят вообще).

«Поэтому более эффективной мерой защиты прав и интересов пользователя финансовых услуг, является не “равенство” шрифтов, а наличие у потребителя возможности отказаться от договора в течение периода “охлаждения”, который недавно был увеличен с 14 до 30 дней», — отметил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».