Эксперт раскрыл, какие важные условия банки скрывают под мелким шрифтом

Официального запрета на использование мелкого шрифта на законодательном уровне нет. При этом есть рекомендация ФАС и Центробанка не использовать его в банковских договорах, а выносить все условия, касающиеся суммы, валюты, процентных ставок, комиссий, условий начисления процентов, срока возврата на первую страницу договора. Тем не менее банки могут пренебречь этой рекомендацией. И чаще всего так и происходит.