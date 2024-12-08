Эксперт раскрыл, какие важные условия банки скрывают под мелким шрифтом

Официального запрета на использование мелкого шрифта на законодательном уровне нет. При этом есть рекомендация ФАС и Центробанка не использовать его в банковских договорах, а выносить все условия, касающиеся суммы, валюты, процентных ставок, комиссий, условий начисления процентов, срока возврата на первую страницу договора. Тем не менее банки могут пренебречь этой рекомендацией. И чаще всего так и происходит.
«Дело в том, что на психологическом уровне то, что написано более мелким шрифтом воспринимается нами как менее значимая информация. А все как раз наоборот», — отмечает юрист.
Чаще всего мелкий шрифт относится к каким-то санкциям со стороны финансовой организации, которые не должны сразу бросаться в глаза, чтобы не отпугнуть заемщика или вкладчика.
«Как правило, мелким шрифтом прописываются различные страховые продукты, которые уже включены в кредит, и заемщик соглашается их оформить, подписав договор», — говорит Петр Гусятников.
Часто представители банка спрашивают, какой ежемесячный платеж является комфортным для заемщика и на основании этого включают туда различные продукты. «Если обратить внимание на полную сумму кредита, а не только на размер ежемесячного платежа, то окажется, что она больше, чем гражданин собирался взять», — предупреждает эксперт.
Также там могут содержаться комиссии за рассмотрение кредитной заявки, банковское обслуживание
Условия ставки по кредиту или депозиту
Например, граждане, которые не читают мелкий шрифт и хотят открыть вклад под высокий процент, через пару месяцев могут обнаружить, что ставка изменилась в меньшую сторону, потому что мелким шрифтом были прописаны дополнительные условия, что высокая ставка действует первые два месяца, необходимо дополнительно оформить кредитную карту, совершать покупки по дебетовой карте на определенную сумму в месяц
Читать внимательно
Все это и много другое банки предпочитают не афишировать, поэтому, чтобы избежать сюрпризов, надо очень внимательно читать договор. Ведь после его подписания сослаться на то, что клиент не знал о каких-то условиях, уже не получится.
Реальная проблема, по словам Эльмана Мехтиева, основателя сервиса «Кредчек», заключается не в том, что что-то указано мелким шрифтом, а в том, что каким бы размером ни были указаны условия договора, подавляющее большинство пользователей тратят на изучение условий менее 5 минут (если тратят вообще).
«Поэтому более эффективной мерой защиты прав и интересов пользователя финансовых услуг, является не “равенство” шрифтов, а наличие у потребителя возможности отказаться от договора в течение периода “охлаждения”, который недавно был увеличен с 14 до 30 дней», — отметил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».