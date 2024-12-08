«Черный лебедь» для валюты. Что происходит с тенге

«Я думаю, что это пока спекуляции на самом деле и существенно цены на нефть не снизятся при Трампе, потому что тогда это затронет в том числе американских нефтяников, которые за него голосовали», — отметил он. Поэтому, по мнению экономиста, «ничего страшного не происходит».