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«Черный лебедь» для валюты. Что происходит с тенге

Курс казахстанской валюты обновил исторический минимум: в начале недели он упал до 530,8 тенге за доллар. В чем причины этого явления, какая связь прощупывается с ситуацией вокруг рубля и станет ли новый президент США «черным лебедем» для нацвалют двух стран — выясняли Финансы Mail.

Иван Белов
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Курс тенге 2 декабря в понедельник впервые составил 530,8 тенге за доллар, согласно данным Казахстанской фондовой биржи.

В этот день Нацбанк страны заявил о достаточности принятых мерах для стабилизации ситуации: продажи валюты из резервов в виде интервенций на бирже и введении обязательной продажи валютной выручки в стране.

В декабре из Национального фонда республики планируется продать 800−900 млн долларов. Казахстан располагает достаточными резервами и дефолта, кризиса не ожидается, завил в понедельник министр национальной экономики страны Нурлан Байбазаров. После этого ситуация на валютном рынке стабилизировалась.

Нурлан Байбазаров назвал три причины снижения курса национальной валюты:

  • глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы,
  • некоторое снижение мировых цен на нефть,
  • ослабление российского рубля.

Рубль и тенге — что ожидать

«Тенге и рубль между собой связаны кросс курсами с американским долларом. Поскольку доллар на глобальном рынке укреплялся, снизились многие валюты, в том числе и тенге», — рассказал управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский. Кроме этого, Казахстан, как и Россия, — крупные нефтедобывающие страны, члены ОПЕК+.

По его мнению, снижение курсов произошло на ожиданиях реализации планов Дональда Трампа по увеличению в США добычи нефти. В этом случае вырастет предложение на мировом нефтерынке и цены снизятся.

«Я думаю, что это пока спекуляции на самом деле и существенно цены на нефть не снизятся при Трампе, потому что тогда это затронет в том числе американских нефтяников, которые за него голосовали», — отметил он. Поэтому, по мнению экономиста, «ничего страшного не происходит».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».