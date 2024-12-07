Эксперт перечислил особенности и риски ипотеки от застройщика

Выгода застройщика от аккредитива заключается в том, что банк может использовать полученные через него денежные средства в процессе строительства и с них будет идти дополнительный доход. Застройщик таким образом создает себе более выгодные условия для финансирования работ. При этом, внесенные на аккредитив денежные средства не защищены государством. В случае лишения открывшего аккредитив банка лицензии покупатель рискует потерять и деньги, и жилье, оставшись с ипотечным долгом.