Для восьми территорий Кузбасса вводят туристический налог с 2025 года

«С 1 января 2025 года в Кузбассе планируется введение туристического налога на территории восьми муниципальных образований: Кемеровский и Новокузнецкий городские округа, а также Кемеровский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский муниципальные округа, город-курорт “Шерегеш” и Каларское поселение», — отмечается в сообщении.
Эти территории были отобраны по расположению большого количества гостиниц, отелей, гостевых домов, кемпингов и баз отдыха, куда ежегодно приезжает значительное количество отдыхающих, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру региона.
Отмечается, что каждый муниципалитет будет самостоятельно определять целевое использование полученного дохода от туристического налога.
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