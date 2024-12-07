Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для восьми территорий Кузбасса вводят туристический налог с 2025 года

Этот вид налога будет введен уже с 1 января 2025 года и будет действовать в двух городах, четырех районах, поселке Шерегеш и Каларском поселении Кемеровской области, пишет ТАСС со ссылкой на министерство туризма региона.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Вокруг Света

«С 1 января 2025 года в Кузбассе планируется введение туристического налога на территории восьми муниципальных образований: Кемеровский и Новокузнецкий городские округа, а также Кемеровский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский муниципальные округа, город-курорт “Шерегеш” и Каларское поселение», — отмечается в сообщении.

Эти территории были отобраны по расположению большого количества гостиниц, отелей, гостевых домов, кемпингов и баз отдыха, куда ежегодно приезжает значительное количество отдыхающих, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру региона.

Отмечается, что каждый муниципалитет будет самостоятельно определять целевое использование полученного дохода от туристического налога.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».