Юрист объяснил, чем грозит ошибка в договоре купли-продажи квартиры

Если вы уже обнаружили ошибку в подписанном договоре, не стоит паниковать. «Первым делом нужно связаться с другой стороной и обсудить, как это исправить. В идеале, конечно, заключить дополнительное соглашение, где все уточнить и внести исправления. Если договор только готовится к регистрации, это можно успеть сделать до подачи документов в Росреестр», — говорит Терехин.