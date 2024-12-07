Юрист объяснил, чем грозит ошибка в договоре купли-продажи квартиры

Например, из-за неправильно указанного кадастрового номера или площади квартиры регистрация сделки в Росреестре может затянуться, а то и вовсе сорваться. «А если в договоре забыли прописать какую-то важную деталь, дело может дойти до суда», — предупреждает эксперт.
Чаще всего в договорах встречаются такие ошибки, как неверные данные сторон, путаница в описании объекта недвижимости или неполное указание условий сделки. Иногда упускаются важные моменты: как будут переданы деньги или что делать, если одна из сторон передумает.
Какие ошибки могут быть?
Ошибки в договорах купли-продажи квартир могут быть как техническими, так и юридическими. Самые частые из них:
- ошибки в персональных данных сторон (неверно указаны ФИО, паспортные данные, адреса);
- ошибки в описании объекта недвижимости (например, неправильный кадастровый номер, площадь квартиры или её адрес);
- ошибки в условиях сделки (размытое или некорректное описание порядка расчетов, сроков передачи квартиры, обязательств сторон);
- пропуски обязательных условий (например, не указан размер и порядок передачичденежных средств);
- ошибки в регистрации права собственности (несоответствие данных в договоре и выписке из ЕГРН);
- юридические нарушения (например, сделка подписана без согласия супруга или недееспособной стороной).
Если вы уже обнаружили ошибку в подписанном договоре, не стоит паниковать. «Первым делом нужно связаться с другой стороной и обсудить, как это исправить. В идеале, конечно, заключить дополнительное соглашение, где все уточнить и внести исправления. Если договор только готовится к регистрации, это можно успеть сделать до подачи документов в Росреестр», — говорит Терехин.
Но если вопрос зашел в тупик или ошибка слишком серьезная, не обойтись без консультации юриста. В случае споров юридическая помощь поспособствует минимизации рисков. Кроме того, если ошибка привела к материальным потерям или оспариванию сделки, придется обращаться в суд.
Какие последствия могут возникнуть?
Ошибки в договоре купли-продажи могут привести к ряду серьезных последствий:
- Признание договора незаключенным. Например, если в документе нарушены обязательные нормы законодательства или отсутствуют существенные условия.
- Сложности при регистрации сделки в Росреестре. Регистратор вправе отказать в регистрации права собственности при обнаружении несоответствий.
- Материальные потери. Например, если сторона утратит право на возврат денежных средств из-за некорректно прописанных условий договора.
- Юридические споры. Противоречия в условиях договора могут стать основанием для судебных разбирательств.
- Риск мошенничества. Ошибки или пробелы в договоре могут быть использованы недобросовестными сторонами для оспаривания сделки.
Чтобы не столкнуться с такими проблемами, лучше заранее обезопасить себя.
«Привлечение юриста на этапе оформления договора — самая разумная инвестиция, особенно если вы покупаете квартиру через ипотеку или с участием нескольких собственников. Кроме того, рекомендуется удостоверить сделку у нотариуса, так как нотариус дополнительно проверяет условия договора и дееспособность сторон», — объяснил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».