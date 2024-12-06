Владельцем «Балтики» стала компания «ВГ Инвест»

Carlsberg Group объявила о решении продать бизнес в РФ в конце марта 2022 года, тогда же она остановила инвестиции и экспорт в Россию, прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg. В июле 2023 года был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества. В список были включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион» (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg). В декабре 2024 года акции «Балтики», принадлежащие Carlsberg, были выведены из-под внешнего управления Росимущества.