Владельцем «Балтики» стала компания «ВГ Инвест»

Согласно реестру, 98,65% долей российской компании перешли «ВГ Инвест», генеральным директором которой является вице-президент «Балтики» Егор Гусельников. Компания была создана в августе 2024 года. Еще 1,35% «Балтики» перешли в собственность «Хоппи Юнион», которой ранее владела Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg). Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, она также перешла к «ВГ Инвест».
Ранее датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила, что договорилась о продаже своих акций в «Балтике» менеджменту российской компании. В рамках соглашения «Балтика» передала все свои доли в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan в Carlsberg Group. В компании отметили, что сделка была одобрена российскими и датскими властями, она также подразумевает, что стороны урегулируют все нерешенные правовые споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности.
Carlsberg Group объявила о решении продать бизнес в РФ в конце марта 2022 года, тогда же она остановила инвестиции и экспорт в Россию, прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg. В июле 2023 года был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества. В список были включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион» (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg). В декабре 2024 года акции «Балтики», принадлежащие Carlsberg, были выведены из-под внешнего управления Росимущества.