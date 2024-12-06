У экономики Германии появилась надежда на восстановление

Уточняется, что заработная плата будет расти самыми быстрыми темпами за последние десять лет, что дает немецкой экономике слабую надежду на восстановление. В реальном выражении увеличение окладов составит 3,2 процента.
По словам научного сотрудника этого института Торстена Шультена, значительный рост реальной заработной платы в 2024 году позволил компенсировать около половины потерь покупательной способности, понесенных за три предыдущих года.
Впрочем, как полагают эксперты, взятые темпы вряд ли сохранятся. И в следующие два года зарплаты будут расти относительно умеренными темпами.
«Снижение покупательной способности работников является ключевой причиной слабого экономического развития в Германии. И хотя доходы работников снова выросли в этом году, еще многое предстоит наверстать», — сказал Шультен.
Ранее сообщалось, что в III квартале 2024 года германская экономика выросла меньше, чем предполагалось. Скверную динамику объяснили снижением экспорта. В бундесбанке полагают, что теперь экономика ФРГ будет стагнировать.
В конце сентября 2025 года министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что экономика растет абсолютно неудовлетворительными темпами. Он также добавил, что его страна уже десять лет теряет конкурентоспособность.