Россиянам пообещали защиту от роста цен в 2025 году

«Полагаю, что в 2025 году в зависимости от сценария развития экономической ситуации инфляция может составить от 5 до 8%. В целом рост цен для граждан будет на уровне средней критичности: граждане его будут видеть и ощущать, но поддержка от государства поможет свести на нет негативные влияния. Так, все социальные выплаты будут проиндексированы на уровне не ниже инфляции, а большая часть из них на повышенном уровне. Например, МРОТ и прожиточный минимумы в 2025 году вырастут темпами более чем в два раза выше инфляции текущего года: на 17% и на 15%. Соответственно, граждане с небольшими доходами находятся под надежной защитой от роста цен», — сказал экономист.