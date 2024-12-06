«Роснефть» предложила оставить индексацию тарифа «Транснефти» на инфляцию

4. Относительно строительства трубопроводной системы за счет уплаты инвестиционного тарифа от нефтяных компаний в монополии заявили, что основная часть инфраструктуры «Транснефти» была проложена в 1960—1970-х годах. «В новое время были реализованы такие проекты, как ВСТО и БТС, которые строились на заемные и кредитные средства, которые “Транснефть” отдает до сих пор по 75 млрд руб. ежегодно до 2029 года», — указали в монополии, добавив, что инвестиционный тариф «применялся фактически дважды, когда к отдаленным заводам нужно было протянуть трубу как к единственному пользователю, а потому и оплата за часть стройки заложена была в тариф».