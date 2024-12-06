Нефть и газ. Подводим итоги недели

∙ Число посредников при торговле российской нефтью в Индии сократилось до трех. Причина — производители нефти начали требовать о посредников предоплату за две недели до погрузки груза, в то время как стоимость кредитных денег в России растет. В итоге большая часть торговли оказалась сконцентрирована в рука трех фирм — Litasco Middle East, торговое подразделение ЛУКОЙЛа, а также базирующиеся в Дубае Hinera Trading и Black Pearl Energy Trading. Консолидация сферы позволила сократить дисконт на Urals с прошлогодних $8 до $3−4. Однако, по мнению Reuters, такая ситуация облегчает введение новых санкций.