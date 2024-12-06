Нефть и газ. Подводим итоги недели

Нефть марки Brent (BRNG2025 на ICE Europe) выглядит технически слабо несмотря на позитивные сигналы со стороны ОПЕК+. Котировки прижимаются к линии краткосрочного тренда, что усиливает риск его пробоя. Недельная свеча пока тоже выглядит по-медвежьи — будем надеяться, что во второй половине дня ситуация изменится.
Страны ОПЕК+ вчера приняли позитивное для рынка решение, однако котировки на это никак не отреагировали — вероятно потому, что решение было ожидаемым и транслировалось СМИ еще за две недели до этого.
Индекс доллара DXY рисует «голову и плечи», что дает надежду на более сильный коррекционный откат. Это было бы позитивно для цен сырьевых товаров, включая нефть.
Новостной фон
∙ ОПЕК+ приняла решение отложить запланированное на январь повышение добычи нефти до апреля 2025 г. Ожидаемо, но позитивно для цен на нефть.
∙ Объем ежедневной добычи в Ливии достиг 11-летнего максимума и составляет 1,4 млн баррелей в сутки.
∙ Chevron сокращает расходы на добычу в Пермском бассейне, ключевой точке сланцевой добычи в стране, на 10%. Действия компании противоречат заявленной цели Трампа по наращиванию производства нефти.
∙ Число посредников при торговле российской нефтью в Индии сократилось до трех. Причина — производители нефти начали требовать о посредников предоплату за две недели до погрузки груза, в то время как стоимость кредитных денег в России растет. В итоге большая часть торговли оказалась сконцентрирована в рука трех фирм — Litasco Middle East, торговое подразделение ЛУКОЙЛа, а также базирующиеся в Дубае Hinera Trading и Black Pearl Energy Trading. Консолидация сферы позволила сократить дисконт на Urals с прошлогодних $8 до $3−4. Однако, по мнению Reuters, такая ситуация облегчает введение новых санкций.
∙ Аналитики Morgan Stanley повысили прогнозы цены Brent на III и IV кварталы 2025 г. с $68 и $66 до $70 за баррель. Причина — вчерашнее решение ОПЕК+.
Фьючерсы на природный газ пробивают 20-дневную скользящую среднюю и выбирают тем самым сценарий более глубокой коррекции. Следующая потенциальная поддержка располагается на уровне $2,90 за MMBtu.
EIA вчера опубликовало регулярный отчет по рынку природного газа:
∙ За неделю, закончившуюся 4 декабря, спотовая цена Henry Hub упала на с $3,35 до $2,83 за MMBtu.
∙ Спотовые цены упали в большинстве ценовых узлов страны.
∙ Международные цены на природный газ при этом выросли — до $15,06/MMBtu в Восточной Азии и до $14,82/MMBtu в Европе. На той же неделе прошлого года цены составляли $16,10 и $12,91, соответственно.
∙ Средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,1% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 19,3%.
∙ Средние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США за неделю выросли на 3,6%.
∙ Рабочие запасы природного газа на 8% выше среднего значения за последние 5 лет и на 5% выше, чем в прошлом году в это же время.
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