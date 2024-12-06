Эксперт перечислила самые популярные мифы о финансах, в которые не стоит верить

«Например, такие инструменты, как кешбэк-сервисы и программы лояльности могут помочь эффективно управлять бюджетом и извлекать выгоду от каждого похода в магазин за продуктами. Они позволяют возвращать часть стоимости с покупок и сэкономить средства, которые впоследствии можно направить на накопления. К тому же экономить деньги становится проще, если у вас есть крупная финансовая цель, например, отпуск, покупка машины, квартиры или свадьба. Заранее намеченные цели помогают направить свой фокус внимания на планирование и контроль расходов», — рассказала Матвеева.