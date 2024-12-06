Эксперт перечислила самые популярные мифы о финансах, в которые не стоит верить

День за наличные — бесплатный день
Одним из распространенных заблуждений, отметила она, является мнение, что деньги, потраченные наличными, менее заметны и значимы для бюджета. В мире цифровых технологий трата наличных уже кажется нашему мозгу не таким ощутимым действием в отличие от списания средств с карты.
«Мы настолько привыкли видеть сумму только на экране телефона, что физическое ощущение купюр в руках заставляет думать, что их легче потратить, потому что трата не будет нигде зафиксирована. Наличные расходы сложнее контролировать, так как они не оставляют никакого “цифрового следа”», — пояснила эксперт.
Чтобы не поддаваться такому заблуждению, Матвеева посоветовала вести учет как электронных средств, так и наличных. Можно, например, использовать приложения для контроля расходов или же заранее снимать фиксированную сумму на неделю, чтобы не выйти за рамки своего бюджета.
Не потратил — значит, заработал
Многие считают, что сэкономленные деньги равны доходу. Однако такая пассивная стратегия не приносит реальной выгоды. Сбережения теряют свою покупательную способность без использования правильных финансовых инструментов. Как подчеркнула консультант, намного лучше отложить сэкономленные средства. Например, можно открыть накопительный счет с процентами на остаток, который будет приносить вам пассивный доход.
«Еще один полезный шаг — направить часть сбережений на достижение конкретной цели, например, инвестировать в свое образование или начать откладывать на крупные покупки. Такой подход не только сохраняет деньги, но и помогает постепенно улучшать качество жизни», — сказала она.
Маленький доход — нельзя откладывать
Еще один распространенный миф заключается в том, что откладывать деньги имеет смысл только тогда, когда ваш доход станет существенным. Этот стереотип препятствует созданию финансовой подушки безопасности. Однако начать копить можно с абсолютно любой суммы, даже самой маленькой. Регулярное откладывание хотя бы 5−10% от вашего дохода способствует формированию полезной привычки, и даже кажущиеся незначительными суммы могут со временем превратиться в значительный капитал.
«Многие иногда забывают откладывать деньги, а потом на сбережения остается совсем немного. Чтобы избежать такого, можно попробовать настроить автоматический перевод на накопительный счет сразу после получения зарплаты, чтобы не было соблазна потратить эти средства», — предложила эксперт.
Экономия есть — радости нет
Многим людям кажется, что экономия — это задача не из легких, потому что она ассоциируется с отказом от удовольствий и постоянным самоконтролем. Однако в действительности, экономия — это не лишение радостей, а искусное управление финансами, направленное на достижение значительных финансовых целей. Постепенное приобретение навыка находить выгоду даже в мелочах быстро развивает способность рационально подходить к расходам, например, стимулирует сравнивать цены и внимательно относиться к необходимости совершения покупок.
«Например, такие инструменты, как кешбэк-сервисы и программы лояльности могут помочь эффективно управлять бюджетом и извлекать выгоду от каждого похода в магазин за продуктами. Они позволяют возвращать часть стоимости с покупок и сэкономить средства, которые впоследствии можно направить на накопления. К тому же экономить деньги становится проще, если у вас есть крупная финансовая цель, например, отпуск, покупка машины, квартиры или свадьба. Заранее намеченные цели помогают направить свой фокус внимания на планирование и контроль расходов», — рассказала Матвеева.
Она добавила, что осознанное управление средствами, использование современных инструментов, таких как программы лояльности, кешбэк-сервисы и автоматический учет расходов помогает выстроить здоровые финансовые привычки и достичь долгосрочной стабильности.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
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