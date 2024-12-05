Владелец «Рижского бальзама» оценил потери от национализации спиртзавода

Люксембургская Amber Beverage Group Holding, принадлежащая Юрию Шефлеру (бизнесмен и ряд его компаний признаны Тамбовским районным судом экстремистским объединением), раскрыла потери от передачи ее тамбовского спиртзавода «Амбер Талвис» государству.
Упущенную прибыль от потери предприятия группа оценила в €10,1 млн, говорится в финансовой отчетности Amber Beverage Group Holding за девять месяцев 2024 года. Чистые активы Amber Talvis и инвестиции Amber Beverage Group Holding компания указывает в отчете как деконсолидированные и обесцененные. Там также отмечается, что группа пыталась оспорить решение о национализации ее российских активов, но оно осталось в силе.
РБК направил запрос в Amber Beverage Group Holding.
Что происходит с бизнесом компании.
Amber Beverage Group Holding занимается производством и дистрибуцией алкогольных напитков, включая водку, виски, текилу и вино (всего около 1400 алкогольных брендов, из них более 100 — ее собственные). В ее портфеле — текила Rooster Rojo и KAH, виски The Irishman и Writers" Tears, Riga Black Balsam, водка Moskovskaya и другие.
По итогам девяти месяцев 2024 года выручка группы сократилась до €273,4 млн (с €335,1 млн годом ранее). Операционная прибыль упала на 70%, с €10,6 млн до €3,1 млн, а убыток от текущей деятельности за период составил €7,1 млн (годом ранее прибыль по этому показателю составляла €8,6 млн).
В числе причин падения показателей в отчетности указывается «поэтапное снижение темпов роста» на ключевых рынках (страны Балтии, Британии и США), снижение объема производства водки Stoli, а также перепроизводство текилы (в структуре группы — два производственных предприятия в Мексике).
Группа столкнулась с трудностями в поддержании достаточной ликвидности для удовлетворения потребностей бизнеса, отмечается в отчетности. Долг группы составляет €106 млн. Для стабилизации ситуации планируется продать непрофильные активы (какие именно, в отчете не указывается) и привлечь инвестора.
Ранее стало известно, что американская Stoli Group Шефлера подала на банкротство, направив заявление в один из судов Техаса. Документ был подан по гл. 11 Кодекса о банкротстве США, по которой компания может продолжать работу в обычном режиме, пока разрабатывает план расчетов с кредиторами и порядок реструктуризации долга. Активы компании, по данным Bloomberg, составляют более $100 млн, при этом обязательства американского подразделения Stoli Group оценили в $50−100 млн.
Чем известен Юрий Шефлер.
Шефлер начал заниматься бизнесом в 1990-х годах, основав торговый дом «Садко-Аркада» напротив гостиницы «Украина» в Москве. Бизнесмен был также акционером «Внуковских авиалиний», «Нафта-Москва», ГУМа и ЦУМа. В 1997 году он скупил доли в «Союзплодоимпорте» — акционированной в 1991 году организации, с 1970-х годов поставлявшей водку Stolichnaya и Moskovskaya в США. Там ее продвижением занималась группа PepsiCo. Помимо доли в компании Шефлер приобрел права и на сами водочные бренды за рубежом, а затем перевел их на собственную организацию с похожим названием «Союзплодимпорт». Впоследствии эта компания продала марки нидерландской компании Spirits International, также принадлежащей Шефлеру.
В итоге предприниматель продал весь прошлый бизнес и сосредоточился на водке. Но в 2002 году приватизация «Союзплодоимпорта» по итогам проверки Счетной палаты была признана незаконной, а Шефлера лишили прав на водочные бренды. После этого марки были переданы Минсельхозу, а затем — в ведение специально созданного федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт». На Шефлера завели уголовное дело по ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака), а затем вменили еще и угрозу убийством в телефонном разговоре с гендиректором нового федерального казенного предприятия Владимиром Логиновым.
В 2002 году Шефлер покинул Россию и занялся водочным бизнесом за рубежом. Впоследствии ФКП «Союзплодоимпорт» инициировало судебные разбирательства за права на водочные бренды в 40 странах, часть из которых продолжаются до сих пор. В 2018 году Следственный комитет прекратил уголовное преследование Шефлера, сообщал адвокат бизнесмена. Убытки «Союзплодимпорту» из-за торговых марок в размере 1,3 млн руб. Шефлер возместил в 2013 году, после объявления экономической амнистии. Но в применении амнистии ему тогда было отказано, потому что предприятие оценило ущерб в 192 млн руб. В результате длившихся почти пять лет судебных разбирательств с имущества Шефлера снят арест, а розыск магната, проживающего в Швейцарии, был прекращен. Еще ранее, в июле 2017 года, Мосгорсуд снял арест с активов по делу Шефлера, наложенный за десять лет до этого.
Forbes в 2024 году оценил его состояние в $1,6 млрд.
Как Шефлер лишился российских активов.
Компания «Амбер Талвис» принадлежала люксембургской Amber Beverage Group Holdings на 72,9%, еще 25,5% — у «Росспиртпрома», оставшаяся доля была у неназванных физлиц. Предприятие выпускает этиловый спирт сортов «люкс» и «альфа», который раньше поставлялся латвийской «Амбер Латвияс Балзамс» — производителю знаменитого рижского бальзама, а также водки Moskovskaya и Stoli. Завод принадлежал Шефлеру с 2003 года.
В июне 2024 года Генпрокуратура обратилась в Тамбовский районный суд с требованием передать «Амбер Талвис», а также еще один актив Шефлера в России — калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК» в собственность государству. Поводом для этого стала деятельность противоправного объединения, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием иска.
По версии Генпрокуратуры, которую приводило издание, в это объединение входил сам Юрий Шефлер, а также подконтрольные ему компании Amber Beverage Group Holdings S.a.r.l. и Stoli Group S.a.r.l. В основе объединения лежали общие «идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер». После «антиконституционного переворота» в Киеве в 2014 году и событий в Донбассе Шефлер разделил с киевскими властями «ненависть к российскому народу, которая не может быть объяснена какой-либо целесообразностью», приводил «Коммерсантъ» суть обвинений. Там также говорилось, что корпоративная политика принадлежащих бизнесмену Amber Beverage Group Holding и Stoli Group «полностью совпадает с экстремистскими убеждениями и принципами Юрия Шефлера», так как компании финансируют фонд «Поддержи Украину», направив ему в 2022—2023 годах €38 млн. В результате в июле суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, и активы Шефлера передали Росимуществу.
Помимо «Амбер Талвис» предприниматель лишился актива в Калининграде. Завод «СПИ-РВВК» занимался разливом водки Stolichnaya и Moskovskaya, когда Шефлер получил права на бренды. В 2012 году предприятие было законсервировано и до сих пор не работает.