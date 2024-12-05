Степень ухода: в Россию возвращаются иностранные бренды

Еще 13 международных брендов могут выйти на рынок ритейла РФ в ближайшее время, сообщают СМИ. Компании соблюдают конфиденциальность в процессе согласования сделок, что сокращает возможности прогнозирования выхода новых игроков. Однако ожидается, что в целом количество новых иностранных имен на российском рынке сохранится на уровне 2023−2024 годов (до 25 брендов). Как это повлияет на российских производителей и стоит ли ожидать снижения цен на товары?
Восстановление отношений
В Россию в 2025 году может выйти до 25 иностранных брендов, что будет соответствовать уровню 2023−2024 годов. Как указала старший директор Сore.Xp Марина Малахатько, они проявляют умеренный оптимизм относительно перспектив открытия на российском рынке. Планы по выходу на российский рынок на текущий момент, по ее словам, анонсировали 13 международных брендов, среди них 10 игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Семь из них — представители европейских стран.
Вместе с тем компании соблюдают конфиденциальность в процессе согласования сделок, что сокращает возможности прогнозирования выхода новых игроков. Однако ожидается, что в целом количество новых иностранных имен на российском рынке сохранится на уровне 2023−2024 годов (до 25 брендов).
«Экспансия очень умеренная. Мало кто выходит на рынок без партнеров. Заинтересованность к рынку проявляют небольшие семейные бренды», — указала Малахатько.
В последние несколько лет мы наблюдаем структурную перестройку потребительского рынка, вместо якорных иностранных резидентов активно появляются отечественные бренды, которые пользуются спросом у современного российского потребителя, становятся узнаваемыми и востребованными, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.
«Это подтверждается и результатами аналитики, проведенной в 2023 г. СберМаркетингом и Авито, согласно которой возвращения иностранных брендов ждут только треть россиян, при этом 55% в этом году стали чаще покупать отечественные бренды одежды. Также стоит отметить, что по результатам исследования 17% россиян не желают возобновления продаж ушедших иностранных брендов», — отметили в ведомостям.
Здоровая конкуренция может оказать положительное влияние на отечественных производителей, которые при этом продолжают укреплять свои позиции на рынке и повышать доверие российского потребителя, подчеркнули в министерстве.
«При увеличении количества зарубежных игроков на рынке цены на продукцию российских брендов могут снизиться, однако достоверно предположить развитие данных изменений невозможно, производители самостоятельно формируют ценовую политику брендов, анализируя ситуацию на рынке и учитывая совокупность различных факторов, влияющих на конечную цену товара», — считают в пресс-службе Минпромторга.
Очевидно, что появление новых конкурентов на российском рынке в моменте негативно скажется на продаваемости товаров российских производителей, заметила руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко. Однако в долгосрочной перспективе это хорошо, так как данная ситуация может сподвигнуть российских производителей на повышение качества продаваемых товаров. Что касается возможного снижения цен на товары, то в первую очередь нужно обращать внимание на себестоимость производства и спрос на данный товар на российском рынке. В случае высокой себестоимости и стабильного спроса цены на товар не упадут вниз.
— Говоря о выходе на российский рынок новых международных брендов, следует отметить возвращение иностранных поставщиков, которые ранее объявили о своем уходе с российского рынка, — заявила «Известиям» Антонина Левашенко. — К ним относятся известные производители бытовой техники, продуктов питания, программного обеспечения, автомобилей, электроники
Иными словами, чем легче производить товар, тем легче вернуться, отметила она. Также имеет значение то, насколько компания отдалилась от российского рынка.
— Например, после объявления о своем уходе из России компания Mercedes-Benz продала свой завод в Подмосковье, здания с сервисными площадями и офисом дилеру марки ГК «Автодом». Данному игроку полноценно вернуться на российский рынок будет значительно тяжелее, чем, например, Сoca-Сola, запретившей использование своего бренда на территории России, но при этом дочерняя компания продолжила производить основу для напитков и поставлять ее российским компаниям, — сказала эксперт.
Трансформация рынка
Приход в Россию иностранных брендов замедлился после 2019 года из-за пандемии: коронавирусные ограничения значительно притормозили уровень международной бизнес-экспансии, пояснил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Затем, в 2022 году, на первый план вышли уже события в геополитике. И если в количественном отношении действительно можно проследить относительную стабильность, то в структурном произошли ощутимые перемены.
— Так, более активно стали расширять свое присутствие в России бренды из Турции, Белоруссии, Китая, в то время как европейские и американские, естественно, стали заходить реже. Тем не менее российский рынок и его потенциал привлекательны, и небольшие бренды из стран Европы, особенно Италии, Испании, Германии, по-прежнему сохраняют интерес к развитию бизнеса в России, — подчеркнул он. — Исходя из этого, можно предположить, что российские производители имеют дело с относительно невысокой конкуренцией. Что касается цен, то в большей степени их динамика будет зависеть от усилий ЦБ и вектора движения валютных курсов.
Российские производители активно использовали окно возможностей в связи с уходом иностранных брендов, считает генеральный директор «СберМаркетинга» Станислав Андреев. И сейчас ситуация на рынке такова, что насыщение российскими брендами и предложениями уже произошло.
— Приходящим иностранным компаниям, особенно европейским, будет непросто завоевывать долю рынка, поскольку российские компании намерены ее удерживать. Они уже сейчас активно инвестируют в маркетинг для роста знания своих брендов — 55% компаний увеличили затраты на маркетинг в текущем году, — напомнил «Известиям» Станислав Андреев. Иностранным компаниям, по его мнению, нужно будет вложить значительные инвестиции в продвижение, чтобы быть заметными в изменившемся бренд-ландшафте.
Сейчас слишком много неизвестных, считает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Татьяна Хансуварова.
— Учитывая девальвацию рубля, а также высокие транзакционные издержки, нельзя с уверенностью сказать, что европейские бренды будут иметь ценовые преимущества. К тому же мы не знаем, к каким ценовым сегментам относятся эти компании, — сказала «Известиям» эксперт. — Рынок в России за последние годы сильно изменился, отечественные компании усилились. Российский рынок, безусловно, остается привлекательным для иностранцев за счет наличия платежеспособного спроса. Многие иностранные компании сохранили свое присутствие в России, но реализуют свою продукцию под новыми вывесками.