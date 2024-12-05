Степень ухода: в Россию возвращаются иностранные бренды

— Так, более активно стали расширять свое присутствие в России бренды из Турции, Белоруссии, Китая, в то время как европейские и американские, естественно, стали заходить реже. Тем не менее российский рынок и его потенциал привлекательны, и небольшие бренды из стран Европы, особенно Италии, Испании, Германии, по-прежнему сохраняют интерес к развитию бизнеса в России, — подчеркнул он. — Исходя из этого, можно предположить, что российские производители имеют дело с относительно невысокой конкуренцией. Что касается цен, то в большей степени их динамика будет зависеть от усилий ЦБ и вектора движения валютных курсов.