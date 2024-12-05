Россиянам объяснили, когда выгоднее всего брать льготную ипотеку

«Надо успевать до Нового года брать кредит по льготным программам. У нас лимиты исчерпываются, банкам становится сложнее одобрять ипотеку. В 2025 году банкам будет сложнее выдавать льготную ипотеку, чем в 2024 году, ввиду того, что вводится ипотечный стандарт. Стандартом банкам сильно закручивают гайки. Соответственно, те заемщики, у которых есть какие-то нюансы с точки зрения дохода, с точки зрения кредитной истории могут получить отказы в ипотеке. В 2025 году возможны какие-то изменения по льготным программам, в первую очередь по семейной ипотеке. Поэтому, если есть возможность — покупаем до Нового года», — уточнил специалист.