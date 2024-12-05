«Сибур» определил сроки и объем IPO

О том, что уже в ближайшие месяцы один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов ПАО «Сибур Холдинг» проведет IPO, РБК рассказали два источника, близких к компании и знакомых с параметрами предстоящего размещения.
По их информации, инвесторам будет предложен «небольшой пакет», около 2% акций ПАО. При этом, как ожидается, в сделке будет и cash-in, и cash-out компоненты. Cash-out, по информации собеседников РБК, воспользуются, в частности, бывшие акционеры ТАИФ (этот холдинг вошел в состав «Сибура» в 2021-м). Текущая структура акционеров «Сибура» не раскрывается. После сделки с ТАИФ на 2022 год она выглядела так: миллиардеры Леонид Михельсон (30,6%; № 2 в рейтинге Forbes с оценкой состояния $27,4 млрд) и Геннадий Тимченко (14,45%; № 6 в рейтинге Forbes с оценкой состояния $23,4 млрд), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), СОГАЗ (10,625%), акционеры ТАИФ — 15%, действующий и бывший топ-менеджмент «Сибура» — 12,325%. Организаторами размещения выступят «крупнейшие финансовые институты», уточняют собеседники РБК.
Размещение «Сибура» рынок ждет уже более 15 лет. Впервые такую возможность компания анонсировала в 2007 году. «Техническую готовность» к размещению в 2013 году подтверждали и акционеры, и топ-менеджмент компании. «Компания такого размера, как “Сибур”, и такого значения для своей индустрии, как “Сибур”, должна быть публичной», — отмечал Дмитрий Конов, занимавший в 2013-м пост председателя правления холдинга. «Максимально близко» к выходу на биржу компания была в 2018-м: тогда предварительная оценка «Сибура» была на уровне $18−26 млрд с намерением привлечь $2−3 млрд. Как тогда анонсировал Леонид Михельсон, проведение IPO должно было состояться после запуска нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области: «Мое видение: по финансовому состоянию и для комфортности инвесторов это правильно делать после запуска “Запсиба-2” (проектное название комбината. — РБК)». Далее, «в 2021 году произошло присоединение к “Сибуру” нефтехимических производств ТАИФ и холдингу было необходимо завершить процесс интеграции новых активов», объясняют дальнейший сдвиг планов по размещению источники РБК.
В «Сибуре» от комментариев отказались.
Что такое «Сибур»
ПАО «Сибур Холдинг» — крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире нефтегазохимических компаний — было создано в 1995 году.
Бизнес группы делится на топливно-сырьевой сегмент, производство олефинов и полиолефинов, а также на создание пластиков и эластомеров. Основная часть СУГ направляется на переработку на нефтехимические предприятия группы. Компания владеет газоперерабатывающими заводами (ГПЗ) в Сибири, где ведется переработка в СУГ побочных продуктов нефти и газа, добываемых в Западной Сибири, — попутных нефтяных газов и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Всего в состав группы входят 37 предприятий в России и за рубежом. Объем выпуска в 2023 году — 8 млн т продуктов нефтегазохимии без учета углеводородного сырья.
В настоящее время «Сибур» реализует три проекта, которые, как анонсировала компания, позволят ей к 2028 году увеличить мощности по производству полимеров в полтора раза. Среди них — строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК), готовность которого превышает 60%. «После запуска АГХК компания сможет занять место в шестерке мировых лидеров по объему выпуска базовых полимеров. В свою очередь, это позволит вывести Россию по объемам их выпуска с 14-го на 7-е место в 2028 году», — указывала компания в своей отчетности. Также «Сибур» ведет расширение производства полипропилена на «ЗапСибНефтехиме» (проект ДГП-2) мощностью 570 тыс. т. В 2024 году компания завершает строительство комплекса по производству нефтехимического сырья в Нижнекамске (проект ЭП-600) стоимостью около 200 млрд руб. — выпуск первой продукции запланирован на декабрь 2024 года.
По итогам девяти месяцев 2024 года:
выручка — 840,7 млрд руб. (+7,6% к девяти месяцам 2023 года);
EBITDA — 342,6 млрд руб. (- 2,1%);
чистая прибыль — 157,8 млрд руб. (рост в 2,6 раза);
рентабельность по EBITDA — 40,8%;
чистый долг на 30 сентября 2024 года составил 732,9 млрд руб. по сравнению с 637,0 млрд руб. на 31 декабря 2023 года. Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 сентября 2024 года составило 1,5x как в рублевом, так и в долларовом выражении.
Около половины выручки «Сибура» (335 млрд руб.) приходится на базовые полимеры — полипропилен и полиэтилен — продукцию с высокой добавленной стоимостью. Выручка от реализации пластиков и продуктов органического синтеза выросла год к году на 7,7%, до 151 млрд руб., эластомеров — на 9,4%, до 76,8 млрд руб.
Сколько может стоить «Сибур»
О текущей оценке бизнеса, на которую рассчитывают акционеры «Сибура», источники РБК не говорят, но указывают, что в качестве модели развития холдинг ориентируется на Borouge, LyondellBasell Industries и The Dow Chemical Company, у которых тоже нет собственного нефтяного бизнеса или добычи полезных ископаемых. При оценке «Сибура», как отмечает основатель инвестиционной компании «Усиленные инвестиции» Кирилл Кузнецов, можно и отталкиваться от мультипликаторов этих компаний, торгующихся по 8,5−9,5 EBITDA, дополнительно применив «российский дисконт», — российские компании торгуются несколько дешевле зарубежных аналогов из-за высокой ключевой ставки, военного конфликта и более высоких рисков: «Реальный дисконт покажет рынок, я бы индикативно предположил 20%». Аналогичную оценку и компании-ориентиры приводит и Андрей Ванин, руководитель аналитики и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» и управляющий УК «Арикапитал».
Отдельно показатель EBITDA за 2023 год компания не раскрывала, но, как отмечает источник РБК, она составила примерно 480 млрд руб. (чистая прибыль за прошлый год — 160,5 млрд руб., выручка — 1,1 трлн руб., операционная прибыль — 364,6 млрд руб.) «Большую часть выручки и EBITDA для “Сибура” сегодня генерируют новые предприятия, запущенные в последние 10−11 лет. Показатель EBITDA [в 2024 году], как ожидается, сохранится на уровне прошлого года», — рассказывал в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Сибура» Михаил Карисалов.
Если исходить из оценок аналитиков на основе данных компании и ожидаемого free-float на уровне около 2%, то в ходе размещения «Сибур» может быть оценен более чем в 3 трлн руб. и рассчитывать на привлечение примерно 65 млрд руб. Этот объем составляет почти три четверти от суммарного объема всех российских IPO с начала года: в 2024-м на Мосбирже разместились 14 компаний, они привлекли в общей сложности почти 82 млрд руб.
Как торгуются аналоги «Сибура»
Полноценных аналогов «Сибура» на Московской бирже нет: индекс химического производства на две трети состоит из «Акрона» (AKRN) и «ФосАгро» (PHOR), которые производят удобрения.
Из мировых аналогов:
The Dow Chemical Company (DOW на Нью-Йоркской бирже).
Американская химическая компания со штаб-квартирой в Мидленде, Мичиган. Производит упаковку и специализированные пластмассы, химические вещества для промышленности (полиуретаны, растворители, смазка) и эксплуатационные материалы и покрытия. Компания располагает более чем 100 предприятиями в 31 стране.
Капитализация: $30,71 млрд.
Цена одной акции на 4 декабря: $44,38.
Мультипликаторы (по данным Yahoo Finance):
P/E (отношение капитализации к прибыли): 29,25;
P/S (отношение капитализации к выручке): 0,72;
EV/EBITDA (отношение стоимости компании с учетом долга к прибыли до процентов по кредитам, налогов и амортизации): 9,90.
Динамика акций:
за последний месяц: −8,5%;
за последний год: −16%;
за пять лет: −18%.
LyondellBasell Industries (LYB на Нью-Йоркской бирже).
Международная нефтехимическая компания с центрами в Лондоне, Хьюстоне и Роттердаме. Производит олефины, полимеры, занимается нефтепереработкой и разрабатывает технологические процессы химического производства, продает катализаторы. Владеет более чем 30 предприятиями, в основном в США и Европе.
Капитализация: $26,23 млрд.
Цена одной акции: $82,05.
Мультипликаторы:
P/E: 12,26;
P/S: 0,65;
EV/EBITDA: 7,78.
Динамика акций:
за последний месяц: −4%;
за последний год: −14%;
за пять лет: −13%.
Borouge (BOROUGE на бирже Абу-Даби).
Нефтехимическая компания со штаб-квартирой в Абу-Даби. Производит полиэтилен и полипропилен для двух основных сегментов продукции: потребительского (упаковка, тепличные пленки) и инфраструктурного (трубы, кабели). Это совместное предприятие государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC и австрийской Borealis.
Капитализация: 74,54 млрд дирхамов ($20,29 млрд).
Цена одной акции: 2,48 дирхама ($0,68).
Мультипликаторы:
P/E: 17,14;
P/S: 3,44;
EV/EBITDA: 10,07.
Динамика акций:
за последний месяц: −2,4%;
за последний год: −1,2%;
с момента IPO в 2022 году: −14%.
По мнению и Кузнецова, и Ванина, ценные бумаги могут заинтересовать как крупных институциональных инвесторов, «располагающих значительным объемом ликвидности в ожидании IPO больших качественных активов, так и физических лиц».
Предстоящий выход крупных компаний на биржу с основным прицелом по спросу со стороны институциональных инвесторов недавно анонсировали аналитики. С одной стороны, институционалов привлекают крупные сделки, а их в последнее время дефицит, указывали аналитики «Газпромбанк Инвестиции» в своем отчете: «Размер большинства последних сделок на первичном рынке капитала не превышал 5 млрд руб. Важно отметить, что для большинства управляющих компаний и пенсионных фондов такие сделки неинтересны из-за их небольшого объема. Другое дело — сделки на десятки миллиардов рублей: здесь крупным игрокам есть где развернуться».
К 1 октября юридические лица держали на банковских счетах и депозитах 57,2 трлн руб., физические — 52 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Одни только процентные платежи по этим средствам приближаются к 20 трлн руб., приводили расчеты в «Газпромбанк Инвестиции». Профильные министерства и ведомства обеспокоены тем, что все эти средства идут на депозиты вместо инвестиций в экономику и фондовый рынок. Чиновники готовят стимулы для крупных инвесторов.
«Хотя в этом году количество размещений акций достигло 19 штук, это рекорд за последние десять лет, объемы маленькие. Потому что привлекли у нас компании на рынке капитала 102 млрд руб., а кредиты компании за это время получили на 12,5 трлн руб.», — отметила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» в среду, 4 декабря. При этом, по ее словам, «потенциал для размещения огромный» и ему нужны дополнительные стимулы: «Мы с правительством сейчас обсуждаем в том числе переориентацию мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала, когда выдаются льготы только на привлечение ресурсов через кредит». В рамках стимулирования IPO она не исключила вероятность ограничения непубличных компаний в получении субсидий.
О недостатке на бирже «крупных организаций, лидеров в своих отраслях» заявил на форуме и президент Владимир Путин: «Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупные бизнесы к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидии от государства или льготных кредитов с выходом на биржи». Президент также сообщил, что правительству совместно с Центральным банком необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы «выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным, в том числе нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компании».
Что происходит с рынком полимеров
Россия занимает 19-е место по объему производства нефтехимической продукции и 11-е по объему потребления на душу населения, следует из данных Kept. По оценке аналитиков, «Сибур» является абсолютным лидером по объему установленной мощности производства полиэтилена и полипропилена — на него приходится около 80% всех мощностей в России. Совокупная доля ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Газпрома» составляет около 20%. «На протяжении последних 30 лет производство полимеров в мире росло темпами, опережающими ВВП, — рассказывал Карисалов. — И глобальный тренд на увеличение использования полимеров в экономике продолжается. Но если в мировом масштабе динамика роста несколько замедлилась, то в России мы, напротив, видим разгоняющийся спрос». По его словам, суммарно за последние три года переработка синтетических материалов в России и СНГ увеличилась на 1 млн т: «По оценкам экспертов, в горизонте 2028 года (к моменту пуска АГХК и ДГП-2) потребление базовых полимеров в России может вырасти на 35−40% и достигнуть 6 млн т, а импорт готовых изделий — снизиться еще на 10% от текущего уровня».
В 2023 году производство полимеров в России выросло на 1% по сравнению с 2022 годом, до 3,23 млн т, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Аналитического центра ТЭК. Экспорт упал на 35% год к году, до 740 тыс. т: из-за санкций прекратились поставки в страны Европы. Но переработка внутри страны выросла на 18%, до 2,9 млн т. Согласно прогнозу Kept, потребление полиэтилена и полипропилена на душу населения в России будет расти опережающими темпами по сравнению с ВВП и увеличится с 30 кг на человека в 2023 году до 48 кг в 2035-м, выйдя на уровень развитых стран. Основной спрос, по версии аналитиков, будет обеспечен упаковочной промышленностью (упаковка для e-commerce), строительной отраслью (трубы для воды и газа, теплоизоляция), автомобилестроением (интерьер салона, бамперы, баки и др.) и медицинским сектором (стерильная упаковка, оборудование).