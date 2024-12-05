«Сибур» определил сроки и объем IPO

Размещение «Сибура» рынок ждет уже более 15 лет. Впервые такую возможность компания анонсировала в 2007 году. «Техническую готовность» к размещению в 2013 году подтверждали и акционеры, и топ-менеджмент компании. «Компания такого размера, как “Сибур”, и такого значения для своей индустрии, как “Сибур”, должна быть публичной», — отмечал Дмитрий Конов, занимавший в 2013-м пост председателя правления холдинга. «Максимально близко» к выходу на биржу компания была в 2018-м: тогда предварительная оценка «Сибура» была на уровне $18−26 млрд с намерением привлечь $2−3 млрд. Как тогда анонсировал Леонид Михельсон, проведение IPO должно было состояться после запуска нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области: «Мое видение: по финансовому состоянию и для комфортности инвесторов это правильно делать после запуска “Запсиба-2” (проектное название комбината. — РБК)». Далее, «в 2021 году произошло присоединение к “Сибуру” нефтехимических производств ТАИФ и холдингу было необходимо завершить процесс интеграции новых активов», объясняют дальнейший сдвиг планов по размещению источники РБК.