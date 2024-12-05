Россиян научили, как юридически можно потребовать поднять зарплату

Прежде всего, посоветовал юрист, нужно определиться с адресатом. Это может быть непосредственный начальник, генеральный директор. В крупных компаниях запрос можно направить через отдел кадров, лучше в письменном виде, чтобы создать документальное подтверждение и упростить дальнейший процесс.
Затем нужно обосновать повышение зарплаты дополнительной нагрузкой, результатами работы, несоответствием оклада уровню рынка и так далее.
«Например, увеличение объема выполняемых обязанностей или успешное завершение сложного проекта, который увеличил доход компании, — это веские основания для пересмотра оплаты труда. Если сотрудник ранее заключил трудовой договор, где повышение зарплаты оговаривалось после определенного периода или при достижении целей, это также станет сильным аргументом», — рассказал Илья Русяев.
Он также посоветовал использовать в обращении четкие формулировки, указать адресата, кратко изложить суть просьбы, подкрепив ее фактами, выразить готовность обсудить вопрос и заверить своей подписью.
«К сожалению, субъективное мнение руководства нередко становится препятствием. Фраза “Я начальник, я так вижу” отражает отсутствие системного подхода к вопросам оплаты труда. В таких ситуациях важно избегать конфронтации и предлагать диалог на основе объективных данных. Например, можно сослаться на положения Трудового кодекса РФ, которые обязывают работодателей обеспечивать оплату труда в соответствии с его сложностью, объемом и качеством», — отметил юрист.
В случае, если руководство проигнорировало запрос или не объяснило причин отказа, работник имеет право обратиться в профсоюз или трудовую инспекцию.
Илья Русяев добавил, что шансы на успех увеличит профессиональная подготовка к диалогу — подкрепление аргументов фактами, исследованиями и данными о достижениях.
«Даже если непосредственный результат будет отрицательным, сотрудник продемонстрирует свою компетентность и стремление к развитию, что позитивно скажется на восприятии его роли в компании», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».