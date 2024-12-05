Россиян научили, как юридически можно потребовать поднять зарплату

«К сожалению, субъективное мнение руководства нередко становится препятствием. Фраза “Я начальник, я так вижу” отражает отсутствие системного подхода к вопросам оплаты труда. В таких ситуациях важно избегать конфронтации и предлагать диалог на основе объективных данных. Например, можно сослаться на положения Трудового кодекса РФ, которые обязывают работодателей обеспечивать оплату труда в соответствии с его сложностью, объемом и качеством», — отметил юрист.