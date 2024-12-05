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Нефть и газ. Один банк обрушил цены

Нефть марки Brent (BRNG2025 на ICE Europe) вчера не смогла развить рост. Снижение началось при достижении ценой уровней чуть выше $74 за баррель. Котировки движутся в сужающейся формации. Об этом рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Сегодня в фокусе внимания рынка — встреча ОПЕК+. Рынок ожидает, что картель примет решение перенести планы по возобновлению части добычи до конца I квартала 2025 г.

Новостной фон

∙ По данным EIA, запасы нефти в США за неделю существенно снизились на 5,07 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов при этом выросли. Добыча достигла очередного рекорда.

∙ Источники Reuters сообщают, что один банк продал большой объем фьючерсов на WTI, что привело к резкому падению нефтяных цен более чем на 1% за считанные минуты и панике среди трейдеров. Было продано 4000 лотов единым блоком при среднем объеме торгов 200 лотов в минуту. Причины сделки неизвестны, имя банка не называется.

∙ Добыча сырой нефти в ноябре в России осталась на прежнем уровне и в целом соответствует уровням, заявленным в рамках соглашения ОПЕК+.

∙ Согласно опросу юридической фирмы Haynes Boone LLP, банки готовятся к падению цены WTI до $60 за баррель к 2027 г.

Фьючерсы на природный газ прекратили падение в районе 20-дневной скользящей средней — от данной области возможен отскок. В сценарии пробоя уровня $3,056 за MMBtu, следующую поддержку придется искать в районе $2,90.

Сегодня EIA опубликует регулярный отчет по рынку природного газа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».