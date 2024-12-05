Нефть и газ. Один банк обрушил цены

∙ Источники Reuters сообщают, что один банк продал большой объем фьючерсов на WTI, что привело к резкому падению нефтяных цен более чем на 1% за считанные минуты и панике среди трейдеров. Было продано 4000 лотов единым блоком при среднем объеме торгов 200 лотов в минуту. Причины сделки неизвестны, имя банка не называется.