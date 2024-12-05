Нефть и газ. Один банк обрушил цены

Сегодня в фокусе внимания рынка — встреча ОПЕК+. Рынок ожидает, что картель примет решение перенести планы по возобновлению части добычи до конца I квартала 2025 г.
Новостной фон
∙ По данным EIA, запасы нефти в США за неделю существенно снизились на 5,07 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов при этом выросли. Добыча достигла очередного рекорда.
∙ Источники Reuters сообщают, что один банк продал большой объем фьючерсов на WTI, что привело к резкому падению нефтяных цен более чем на 1% за считанные минуты и панике среди трейдеров. Было продано 4000 лотов единым блоком при среднем объеме торгов 200 лотов в минуту. Причины сделки неизвестны, имя банка не называется.
∙ Добыча сырой нефти в ноябре в России осталась на прежнем уровне и в целом соответствует уровням, заявленным в рамках соглашения ОПЕК+.
∙ Согласно опросу юридической фирмы Haynes Boone LLP, банки готовятся к падению цены WTI до $60 за баррель к 2027 г.
Фьючерсы на природный газ прекратили падение в районе 20-дневной скользящей средней — от данной области возможен отскок. В сценарии пробоя уровня $3,056 за MMBtu, следующую поддержку придется искать в районе $2,90.
Сегодня EIA опубликует регулярный отчет по рынку природного газа.
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