Эксперты предсказали рост рынка краткосрочной аренды до 1,2 трлн рублей

«По сравнению с итогами 2023 года рынок коллективных средств размещения к 2030 году ожидает рост до 2,3 трлн рублей. Рынок краткосрочной аренды, в свою очередь, вырастет почти в четыре раза с текущих 333 млрд рублей до более 1,2 трлн рублей к 2030 году. При этом на рынке краткосрочной аренды будут доминировать онлайн тревел-агентства со средними показателями роста 34% в год, тогда как альтернативные каналы (офлайн-продажи, сайты объектов, соцсети и др.) будут расти лишь на 11%», — рассказали аналитики.