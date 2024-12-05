Эксперты предсказали рост рынка краткосрочной аренды до 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. К 2030 году объем рынка коллективных средств размещения в России достигнет 2,3 трлн рублей, а рынка краткосрочной аренды превысит 1,2 трлн рублей. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), который провел второе комплексное исследование рынка краткосрочной аренды, расширив его анализом рынков коллективных средств размещения и туристических услуг. Материалы исследования есть в распоряжении ТАСС.
«По сравнению с итогами 2023 года рынок коллективных средств размещения к 2030 году ожидает рост до 2,3 трлн рублей. Рынок краткосрочной аренды, в свою очередь, вырастет почти в четыре раза с текущих 333 млрд рублей до более 1,2 трлн рублей к 2030 году. При этом на рынке краткосрочной аренды будут доминировать онлайн тревел-агентства со средними показателями роста 34% в год, тогда как альтернативные каналы (офлайн-продажи, сайты объектов, соцсети и др.) будут расти лишь на 11%», — рассказали аналитики.
По оценке ЦСР, валовая добавленная стоимость всей туристической индустрии к 2030 году может достигнуть 5% ВВП, при этом наибольшим рынком сегодня является рынок проживания — 28%, а наименьшим — развлечений и досуга — 21%.
«Согласно нашим прогнозам, рынок проживания останется крупнейшим до 2030 года и будет расти со среднегодовым темпом на уровне 19%, в то время как темп роста других рынков будет на уровне 17%», — отмечают эксперты ЦСР.
Рост рынка проживания, по их данным, будет обеспечиваться за счет наращивания номерного фонда, загрузки номеров и стоимости в сегменте коллективных средств размещения, а в секторе краткосрочной аренды — за счет роста объемов ввода жилых домов и стоимости аренды. Общее влияние на оба сегмента окажет цифровизация экономики.