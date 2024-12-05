Аналитики спрогнозировали объем рынка долевого страхования жизни в 2025 году

Одним из сдерживающих факторов является конкуренция с банковскими вкладами, так как они, при минимальных рисках, предлагают гарантированную доходность, считает Самиев. По информации Банка России, средняя максимальная ставка по депозитам крупных банков во второй декаде ноября на сроки до одного года составила 21,3% годовых, а на срок свыше одного года — около 20% годовых. Также банковские вклады застрахованы государством (в размере до 1,4 млн рублей), тогда как полисы ДСЖ такой гарантии не имеют.