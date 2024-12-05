Аналитики спрогнозировали объем рынка долевого страхования жизни в 2025 году

По прогнозам аудиторско-консалтинговой компании Kept, в 2025 году объем рынка долевого страхования жизни может достигнуть 200−250 млрд рублей. Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев ожидает, что в следующем году емкость рынка ДСЖ составит 180−200 млрд рублей. Полученные данные указывают на то, что результат может оказаться немного ниже, чем предполагало Министерство финансов, поставившее задачу собрать 250 млрд рублей в течение первого года после введения нового вида страхования жизни.
Однако, как поясняет Юлия Темкина, руководитель практики по работе со страховыми компаниями Kept, еще остается ряд неясностей относительно налоговых аспектов нового продукта, что объясняет разнообразие оценок. Эксперты уверены, что рынок активно примет новый продукт, так как его давно ждали — как страховщики, так и банки уже разрабатывали необходимые продукты и скрипты, а также изучали базы клиентов, утверждает Темкина.
К тому же, многие участники имеют опыт продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), который по ряду характеристик, включая сочетание инвестиционной и страховой составляющей, схож с ДСЖ. Страховые компании подтверждают свою заинтересованность в продвижении и реализации ДСЖ.
Данный инструмент также сохраняет преимущества, присущие другим схожим продуктам, включая юридическую защиту от требований третьих сторон, возможность целевой передачи наследства, а также использование налогового вычета в размере 13% от ежегодной суммы инвестиций, не превышающей 150 тысяч рублей в год. Помимо этого, можно рассчитывать на расширение спектра финансовых инструментов, используемых для инвестирования. Например, в сентябре Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил добавить в этот список биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
Формированию емкости рынка ДСЖ также будет способствовать рост доходов населения, отмечают эксперты. Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения за первые девять месяцев 2024 года увеличились на 8,6%. По прогнозам Шатова, в 2025 году доходы вырастут более чем на 10%, что будет обусловлено усиленной конкуренцией на рынке труда и необходимостью индексировать заработную плату в бюджетной сфере в соответствии с возросшим уровнем инфляции. Подобные клиенты могут занять 10−15% рынка ДСЖ, подчеркивает эксперт.
Одним из сдерживающих факторов является конкуренция с банковскими вкладами, так как они, при минимальных рисках, предлагают гарантированную доходность, считает Самиев. По информации Банка России, средняя максимальная ставка по депозитам крупных банков во второй декаде ноября на сроки до одного года составила 21,3% годовых, а на срок свыше одного года — около 20% годовых. Также банковские вклады застрахованы государством (в размере до 1,4 млн рублей), тогда как полисы ДСЖ такой гарантии не имеют.
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Т На долевом страховании жизни в 2025 году могут заработать до 250 млн рублей: что это за программа, какие условия, расчеты аналитиков, отличие от банковских вкладов и инвестиционного страхования, мнения экспертов.
Д Рассказываем, что такое долевое страхование жизни, какой объем рынка прогнозируется по итогам первого года действия программы, чем Долевое страхование отличается от инвестиционного, какие факторы будут подстегивать и сдерживать развитие программы и что об этом говорят эксперты рынка.