Путин заявил о росте ВВП России в 2024 году

«В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь — октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью», — сказал он.
При этом, по словам президента, российская экономика по итогам 2024 года вырастет на 4%.
Путин также назвал структурное изменение экономики страны главным результатом з последние 2−3 года.
«После сложного период российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние 2−3 года», — пояснил российский лидер.
Кроме того, отметил глава государства, за период с января по октябрь 2024 года профицит консолидированного бюджета РФ и внебюджетных фондов составил около 2,5 трлн рублей, при этом расходы составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года.
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