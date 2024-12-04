Путин заявил о росте ВВП России в 2024 году

«В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь — октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью», — сказал он.