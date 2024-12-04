Нефть и газ. Запасы США, премия ВСТО и активность нефтетрейдеров

Теперь котировки вполне могут дорасти до блока сопротивления на $75−76 за баррель.
Подстегнули нефтяные цены новости о новых санкциях против иранской нефти, а также позитивные ожидания относительно решения ОПЕК+. Reuters на днях сообщил, что картель намерен отложить свои планы по восстановлению добычи сразу до конца I квартала 2025 г.
Давление на котировки продолжает оказывать сильный доллар. Сегодня влияние на индекс DXY может оказать речь Джерома Пауэлла.
Фактор конфликта между Израилем и Ливаном пока не оказывает влияние на котировки нефти — действует соглашение о прекращении огня. Однако накануне стороны обменялись взаимными обвинениями в нарушении соглашения. Сегодня, судя по ленте новостей, нарушений не наблюдается.
Также сегодня вечером Управление энергетической информации (EIA) опубликует данные по недельному изменению коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. Предварительный прогноз API свидетельствует о небольшом приросте.
Новостной фон
∙ Согласно API, запасы нефти в США за неделю выросли на 1,2 млн баррелей после падения на 5,9 млн баррелей в предыдущем отчете. Наблюдался также рост запасов бензина и дистиллятов. Официальные данные поступят сегодня вечером от EIA. Данные API и EIA могут разниться.
∙ США ввели санкции против 35 компаний и судов, замеченных в перевозке иранской нефти. Ранее СМИ сообщали о том, что октябрьский пакет американских санкций оказался эффективным и повлиял на объемы покупок иранской нефти независимыми китайскими НПЗ.
∙ На рынке нефти в Северном море, который во многом формирует цену Dated Brent, зафиксирован самый большой объем сделок за последние 16 лет. В понедельник из рук в руки перешло 8 партий нефти объемом около 5,6 млн баррелей. Основными покупателями выступили Trafigura Group и Total Energies SE, а единственными продавцами — Equinor ASA и Gunvor Group.
∙ Танкер, перевозящий российскую нефть из Балтики в Индию, выбрал более длинный маршрут. Возможная причина — новые санкции Великобритании.
∙ В ноябре экспорт нефти из Венесуэлы в Азию вырос на 17% по сравнению с предыдущим месяцем.
∙ Добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре выросла на 180 тыс. б/с за счет восстановления добычи в Ливии.
∙ Спотовые премии на российскую нефть ВСТО выросли до самого высокого уровня с начала 2022 года. Причина — высокий спрос с стороны Китая.
∙ Морской экспорт российской нефти за неделю резко вырос.
Фьючерсы на природный газ подошли к 20-дневной скользящей средней ($3,053) — район потенциальной приостановки коррекционного движения. Однако цели коррекции могут находиться еще ниже — около пробитого нисходящего сопротивления ($2,90).
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