Нефть и газ. Запасы США, премия ВСТО и активность нефтетрейдеров

∙ На рынке нефти в Северном море, который во многом формирует цену Dated Brent, зафиксирован самый большой объем сделок за последние 16 лет. В понедельник из рук в руки перешло 8 партий нефти объемом около 5,6 млн баррелей. Основными покупателями выступили Trafigura Group и Total Energies SE, а единственными продавцами — Equinor ASA и Gunvor Group.