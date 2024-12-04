Европейские энергетические санкции против России исчерпали себя. Сможет ли Польша возродить их?

«Мы возлагаем большие надежды на председательство Польши в Совете ЕС», — сказал Владислав Власюк, советник Владимира Зеленского и координатор по санкциям.
По данным базирующегося в Хельсинки Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, с февраля 2022 года ЕС в общей сложности потратил на российские нефть и газ более 200 млрд евро. И, несмотря на ограничения, такие как эмбарго на импорт сырой нефти морским путем, лазейки для поставок российских энергоносителей все еще существуют, причем закупки некоторых видов топлива растут.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призывал к «максимально широким санкциям» против Москвы.
Предыдущие пакеты энергетических санкций в отношении России не привели к желаемому результату. Но теперь у Польши, возможно, появится возможность для максимального ужесточения мер и их более строгого соблюдения.
Председательство Польши совпало с формированием новой Европейской комиссии, и официальные лица Еврокомиссии уже заявили, что настроены сделать гораздо больше для ужесточения санкций. Дэн Йоргенсен, бывший датский министр по вопросам климата, который сейчас руководит энергетической политикой блока, пообещал в 1-м квартале 2025 года представить дорожную карту поэтапного отказа от энергетической зависимости от России. В ней, судя по всему, будет оговориваться отказ как от российского СПГ, так и от ядерного топлива.
Кроме того, в первые несколько месяцев следующего года в силу вступят новые ограничения ЕС на реэкспорт российского СПГ, принятые в рамках предыдущего пакета санкций.
Бельгия и Франция являются двумя основными центрами этой торговли и уже заявили о своих намерениях внедрить новые правила.
Стоит отметить, что любая масштабная перестройка торговых связей ЕС с Москвой столкнется с серьезным препятствием в лице Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан выступил против нового давления на российскую энергетику, в частности против санкций в отношении гражданского ядерного сектора. Будапешт подписал соглашение с российской госкорпорацией «Росатом» о расширении атомной электростанции в Пакше, тем самым закрепив долгосрочные отношения с Москвой.
«Мы не допустим реализации плана по включению ядерной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи», — заявил Орбан в прошлом году, когда впервые заговорили о возможности введения новых ограничений.
«Россия пытается стать неотъемлемой частью европейского ядерного сектора, как это было раньше с нефтью и газом», — сказал один из источников. Поэтому даже такие жесткие ограничения могут столкнуться с противодействием со стороны Венгрии.
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом тоже создает новые вызовы и возможности для поляков. Хотя Трамп пообещал выступить «миротворцем» и прекратить конфликт на Украине, он также пообещал увеличить американский экспорт СПГ в Европу, а фраза «бури, детка», бури" стала лозунгом его предвыборной кампании (имеется в виду поддержка Трампом американского сектора горючих ископаемых. — Прим. ред.).
«Почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и ведет к снижению цен на энергоносители?» — предположила она на ноябрьском саммите в Будапеште.
Хотя конкретные ограничения на импорт СПГ для внутреннего потребления никогда не предлагались — и Венгрия немедленно наложила бы на них вето, — увеличение добычи газа в США могло бы создать рыночный стимул для прекращения закупок у Москвы. И для России это стало бы плохой новостью.
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