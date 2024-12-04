Европейские энергетические санкции против России исчерпали себя. Сможет ли Польша возродить их?

Председательство Польши совпало с формированием новой Европейской комиссии, и официальные лица Еврокомиссии уже заявили, что настроены сделать гораздо больше для ужесточения санкций. Дэн Йоргенсен, бывший датский министр по вопросам климата, который сейчас руководит энергетической политикой блока, пообещал в 1-м квартале 2025 года представить дорожную карту поэтапного отказа от энергетической зависимости от России. В ней, судя по всему, будет оговориваться отказ как от российского СПГ, так и от ядерного топлива.