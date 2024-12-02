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Поступления СПГ в Европу в ноябре стали минимальными для месяца с 2021 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в ноябре выросли по сравнению с октябрем на 7%, но все равно стали минимальными для этого месяца с 2021 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Источник: Reuters

По итогам прошедшего месяца они составили 9,4 млрд куб. м, оказавшись на 7% выше, чем в октябре, и на 22% меньше к 2023 году. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года.

Всего с начала 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют около 100,7 млрд куб. м — на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поставки СПГ в 2024 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой — 32,14%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 27 ноября. На втором месте с долей в 27% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12,86% — отбор газа из хранилищ.

Это лишь немногим больше, чем поставляется с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины, 10,82%). Поставки газа из Северной Африки составляют 9,7%, из Великобритании — 3,85%.