Поступления СПГ в Европу в ноябре стали минимальными для месяца с 2021 года

По итогам прошедшего месяца они составили 9,4 млрд куб. м, оказавшись на 7% выше, чем в октябре, и на 22% меньше к 2023 году. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года.
Всего с начала 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют около 100,7 млрд куб. м — на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Поставки СПГ в 2024 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой — 32,14%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 27 ноября. На втором месте с долей в 27% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12,86% — отбор газа из хранилищ.
Это лишь немногим больше, чем поставляется с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины, 10,82%). Поставки газа из Северной Африки составляют 9,7%, из Великобритании — 3,85%.