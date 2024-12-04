Эксперт по финансам напомнил россиянам о праве на налоговые вычеты

«Стандартные налоговые вычеты на инвалидов, ветеранов, чернобыльцев. Также в эту группу входят родители: на каждого ребенка, пока он не достиг 18 лет или обучается очно. С 1 января 2025 года размеры вычетов на второго и последующих детей были увеличены вдвое, а сумма дохода, до достижения которой сохраняется право их получать, выросла с 350 тысяч до 450 тысяч рублей», — уточнил Голованов.