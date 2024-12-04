Эксперт по финансам напомнил россиянам о праве на налоговые вычеты

Как напомнил специалист, льготы положены инвалидам, ветеранам ВОВ и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
«Стандартные налоговые вычеты на инвалидов, ветеранов, чернобыльцев. Также в эту группу входят родители: на каждого ребенка, пока он не достиг 18 лет или обучается очно. С 1 января 2025 года размеры вычетов на второго и последующих детей были увеличены вдвое, а сумма дохода, до достижения которой сохраняется право их получать, выросла с 350 тысяч до 450 тысяч рублей», — уточнил Голованов.
Эксперт отметил, что, начиная с 1 января 2025 года, граждане, которые сдали нормы ГТО на значок или подтвердили его наличие, получат право на налоговый вычет. Это позволит им уменьшить налогооблагаемую базу на 18 тысяч рублей в год, сообщил Голованов.
Россияне имеют право на социальный налоговый вычет, если они потратили деньги на лечение, физкультурно-оздоровительные услуги, обучение или благотворительность, напомнил собеседник. Также право на вычет предоставляется в случае заключения договора о добровольном пенсионном страховании и расходов на накопительную часть пенсии, добавил финансовый эксперт.
«За продажу, покупку или строительство жилья можно получить имущественный вычет. Размер вычета — 2 млн рублей на стоимость недвижимости и 3 млн рублей на проценты по ипотечному кредиту. Воспользоваться налоговым вычетом могут и предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, консультанты, ведущие частную практику, люди, работающие по ГПХ или получающие авторские вознаграждения. Размер вычета зависит от подтвержденных расходов или 20% от суммы дохода», — дополнил специалист.
Инвестиционные вычеты выплачиваются после реализации ценных бумаг, являющихся объектом торговли на фондовом рынке или учтенных на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), пояснил Голованов. Финансовый эксперт отметил, что вычет за пополнение ИИС возможно получить лишь при условии, что счет был открыт не менее трех лет назад.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».