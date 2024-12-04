Россиянам дали совет, как распорядиться новогодней премией

«Ежегодно наше общество становится все более финансово грамотным. Новогодние бонусы и премии — это отличная возможность подправить семейный бюджет или сделать долгосрочное вложение. Лайфхак: разделите бонус на части и вложите в разные инструменты, соответствующие вашим целям и уровню риска. Например, 70% на депозит, 20% на облигации и 10% — на что-то приятное для себя! Это позволит вам и сберечь деньги, и обеспечить себе небольшой приятный бонус. Главное помните, любое финансовое решение должно основываться на вашем индивидуальном подходе и уровне риска, который вы готовы принять», — дал рекомендации парламентарий.
Как отмечает Никитин, ключевым советом является диверсификация: нельзя хранить все яйца в одной корзине. Для краткосрочных задач депутат рекомендовал открыть высокодоходный вклад в надежном банке. Согласно последней информации, средняя процентная ставка по депозитам достигает 25%. Депутат подчеркнул, что наиболее выгодно размещать средства в банке, в котором вы еще не являетесь клиентом, поскольку такие банки стараются привлекать новых вкладчиков более привлекательными условиями.
Для долгосрочных целей, таких как покупка квартиры или автомобиля, Никитин посоветовал диверсифицировать инвестиции и обратить внимание на акции и облигации. По его словам, государственные облигации обладают надежностью, однако их доходность часто ниже рыночной. Более рискованными, но потенциально более прибыльными, являются облигации второго и третьего эшелона, добавил Никитин. Он призвал россиян учитывать риски и тщательно изучить владельцев ценных бумаг, а также проконсультироваться с экспертами перед инвестированием. Согласно данным за сентябрь, доходность корпоративных облигаций второго эшелона уже превысила 23%, подытожил Никитин.
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