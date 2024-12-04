Россиянам дали совет, как распорядиться новогодней премией

«Ежегодно наше общество становится все более финансово грамотным. Новогодние бонусы и премии — это отличная возможность подправить семейный бюджет или сделать долгосрочное вложение. Лайфхак: разделите бонус на части и вложите в разные инструменты, соответствующие вашим целям и уровню риска. Например, 70% на депозит, 20% на облигации и 10% — на что-то приятное для себя! Это позволит вам и сберечь деньги, и обеспечить себе небольшой приятный бонус. Главное помните, любое финансовое решение должно основываться на вашем индивидуальном подходе и уровне риска, который вы готовы принять», — дал рекомендации парламентарий.