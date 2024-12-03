Запасы газа в Европе сокращаются самыми быстрыми темпами за последние 8 лет

С начала зимнего отопительного сезона в регионе неоднократно наблюдались более низкие, чем обычно, температуры. Ситуация усугубляется низкими скоростями ветра, которые снижают мощность ветряных электростанций и увеличивают зависимость от газовых электростанций, говорится в статье.
По данным операторов, собранным Gas Infrastructure Europe, запасы падали более чем в четыре раза быстрее, чем в среднем за последние десять лет, и быстрее, чем за любой другой год с 2016 года.
Хотя по состоянию на 26 ноября запасы составили 58 ТВтч (+6%, или +0,55 стандартного отклонения), что выше среднего сезонного показателя за предыдущие десять лет, в начале зимы избыток сократился со 122 ТВтч (+13%, или +1,38 стандартного отклонения).
В этом году начало зимы на северо-западе Европы выдалось более холодным после исключительно мягких зим 2022/23 и 2023/24 сезонов, что привело к росту спроса на отопление. Сейчас, когда отопительный сезон «отыгран» почти на 20%, во Франкфурте было 377 градусо-суток, что близко к среднему показателю за последние десять лет, но намного больше, чем в 2023 (303) и 2022 году (345).
В Лондоне было 327 градусо-суток, что стало самым холодным началом зимы за последние пять лет. Этот показатель значительно превысил аналогичные значения 2023 (268) и 2022 года (219).
В то время как более низкие температуры привели к увеличению спроса на отопление, скорость ветра в Северном море была ниже нормы, что спровоцировало сокращение выработки электроэнергии на морских ветряных электростанциях и усилило зависимость от газовых установок.
Прогнозируемый показатель уже значительно ниже 532 ТВтч, ожидавшихся в начале отопительного сезона (вероятный диапазон тогда составлял от 349 ТВтч до 718 ТВтч). При такой динамике запасы к концу нынешнего сезона будут почти на 30% ниже рекордных значений в конце 2022/23 и 2023/24 отопительных сезонов.
Хотя запасы по-прежнему остаются стабильными, их уже нельзя назвать обильными. К тому же выросли цены, что сдерживает потребление и ставит вопрос о дополнительных поставках в регион сжиженного природного газа (СПГ).
С учетом корректировки на инфляцию фьючерсные цены в ноябре находились на уровне 87-го процентиля за все месяцы с 2010 года по сравнению с 43-м процентилем в феврале. Это указывает на необходимость сохранения запасов и привлечения дополнительных поставок.
Но наибольший рост фьючерсных цен зафиксирован на поставки после окончания зимнего отопительного сезона — во 2-м и 3-м кварталах 2025 года.
Фьючерсные цены на летний сезон 2025 года (апрель-сентябрь) недавно были на 4 евро за мегаватт-час выше, чем цены на зимний сезон 2025/26 года (октябрь-март). Такая необычная бэквордация (депорт) указывает на то, что Европе придется платить больше следующим летом, чтобы пополнить хранилища и обеспечить возвращение запасов к комфортному уровню в преддверии зимы 2025/26 года.
Ей также придется договориться о дополнительных поставках СПГ, отвоевывая их у быстрорастущих азиатских экономик, что приведет к скачку цен.
На большинстве сезонных товарных рынков наибольший риск дефицита связан не с единичными сбоями, а с повторяющимися сбоями в течение нескольких лет. Запасов обычно хватает, чтобы справиться с одним неожиданным перебоем в поставках или шоком спроса, но в результате они истощаются и не готовы к повторным негативным событиям.
Главная проблема Европы — более холодная, чем обычно, зима 2024/25 года и еще одна холодная зима 2025/26 года. Чтобы свести к минимуму этот риск, летом 2025 года ЕС придется восстанавливать истощенные запасы. Трейдеры уже делают ставку на то, что это обойдется дорого, поскольку Европа конкурирует за дополнительные поставки газа с быстрорастущими экономиками Азии.
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