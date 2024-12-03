Запасы газа в Европе сокращаются самыми быстрыми темпами за последние 8 лет

В этом году начало зимы на северо-западе Европы выдалось более холодным после исключительно мягких зим 2022/23 и 2023/24 сезонов, что привело к росту спроса на отопление. Сейчас, когда отопительный сезон «отыгран» почти на 20%, во Франкфурте было 377 градусо-суток, что близко к среднему показателю за последние десять лет, но намного больше, чем в 2023 (303) и 2022 году (345).