Цена газа в Европе в ноябре достигла максимальных значений за год

Стоимость ближайших (на следующий месяц) газовых фьючерсов в ноябре составила в среднем 491,2 доллара за тысячу кубометров. Это на 35 долларов, или 7,7%, больше октябрьского показателя — 455,9 доллара, однако на 20 долларов, или на 3,9%, меньше ноябрьского показателя прошлого года — 511,3 доллара за тысячу кубометров.
Также эти котировки в конце ноября впервые за год превышали 530 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что цены растут с октября в условиях наступления отопительного сезона и неопределенности с поставками из России — как трубопроводного, так и сжиженного природного газа.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором — почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года — начала стремительного роста цен на газ в Европе, а в третьем квартале — примерно 455 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов за тысячу кубометров.
В 2021—2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.