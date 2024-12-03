SuperJob: зарплаты курьеров растут быстрее зарплат программистов

Накануне директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов сообщил, что количество курьеров в РФ сейчас составляет около 1,5 млн человек, при этом сервисы доставки «оттягивают» трудоспособную рабочую силу, в частности, из производственных секторов экономики.
«В Москве зарплата пеших курьеров выросла с 2020 года в два раза (на 100%). Для сравнения, в IT за тот же период медианная зарплата выросла на 77%. Понятно, что у программистов динамика заработных плат замедляется из-за эффекта “высокой базы” (+10 тыс. рублей для разработчика за год это всего +2 или 3%, а для пешего курьера в столице +14%), однако сам по себе прирост зарплат курьеров впечатляет», — говорится в итогах исследования.
Эксперты связывают такой рост зарплат не только с развитием e-commerce и взрывным ростом популярности доставки, но также с распространением режима самозанятости, благодаря которому сервисы доставки экономят на налогах и имеют резервы для повышения ставок курьеров.
За год вакансий служб доставки стало больше на 12%, количество резюме увеличилось на 7%. Всего за месяц число вакансий служб доставки выросло на 10%, а резюме стало на 6% больше. Отмечается, что сезонный рост характерен для рынка, так как сервисы доставки готовятся к периоду новогодних закупок.
Рост зарплат курьеров
По данным аналитиков, средний рыночный заработок пеших курьеров за год в мегаполисах возрос на 12%, автокурьеров — на 15%. За четыре года средняя рыночная зарплата пеших курьеров в городах-миллионниках выросла на 121%, а водителей-курьеров — на 84%.
В Москве зарплата пеших курьеров, доставщиков на самокатах и велосипедах за год выросла на 14% (с 70 тыс. до 80 тыс. рублей), автокурьеров — на 10% (со 100 тыс. до 110 тыс. рублей). Зарплатный максимум пешего курьера на полную занятость при условии выполнения большого числа заказов сейчас может достигать 140 тыс. рублей в месяц, водителя-курьера — 220 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге пешие и передвигающиеся на СИМ курьеры в среднем зарабатывают 65 тыс. рублей (+14% за год), автокурьеры — 90 тыс. рублей в месяц (+13%). Зарплатные максимумы — 115 тыс. и 180 тыс. рублей соответственно.
Эксперты SuperJob также представили прогноз на 2025 год для сервисов доставки. По их мнению, в течение следующего года в РФ будет наблюдаться стабильно большое число вакансий для курьеров.
«Возможен прирост в 10−15% за счет развития e-commerce и дальнейшего продвижения в регионы. Службы доставки в ситуации кадрового голода оказались раньше (вспомним нехватку курьеров в ковид) и адаптировались к ситуации быстрее, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, обучение и кадровый документооборот, отказались от барьеров в найме — берут на удобный людям график практически всех откликнувшихся (от несовершеннолетних и студентов до пенсионеров)», — указано в исследовании.