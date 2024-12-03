SuperJob: зарплаты курьеров растут быстрее зарплат программистов

«В Москве зарплата пеших курьеров выросла с 2020 года в два раза (на 100%). Для сравнения, в IT за тот же период медианная зарплата выросла на 77%. Понятно, что у программистов динамика заработных плат замедляется из-за эффекта “высокой базы” (+10 тыс. рублей для разработчика за год это всего +2 или 3%, а для пешего курьера в столице +14%), однако сам по себе прирост зарплат курьеров впечатляет», — говорится в итогах исследования.