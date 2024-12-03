Специалист назвал профессии, которые постепенно уходят в прошлое

«Роботы и нейронные сети заменяют людей не только в складской логистике и производственных процессах, но и в сфере обслуживания. Уже сегодня мы видим, что даже в мелких супермаркетах “умные” системы расчета с покупателями и другие автоматизированные системы все активнее вытесняют рабочий персонал. Более того — в ближайшем будущем канут в лету и многие традиционные магазины, уступив место торговым онлайн-площадкам», — заметил он.