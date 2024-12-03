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Специалист назвал профессии, которые постепенно уходят в прошлое

Директор компании «Грузовая механика» Дмитрий Васильев рассказал «Газете.Ru», почему под угрозой исчезновения в наши дни находятся прежде всего рабочие специальности. Он назвал «профессии труда», от которых человечество может отказаться уже в 2025 году.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

По мнению эксперта, тренд развился благодаря глобализации, цифровизации, изменившимся условиям экономики, развитию технологического прогресса, автоматизации рутинных человеческих операций и прочим аналогичным факторам.

«Возьмем для примера обычное предприятие складской логистики. Увеличение объемов грузоперевозок и рост электронной коммерции приводят к повышению нагрузки на склад. Растут и требования к скорости выполнения операций и качеству обслуживания. Вместе с тем демографические изменения и другие факторы усиливают нехватку рабочих рук. Поэтому для повышения эффективности склада руководство практически вынуждено внедрять автоматизированные системы управления, закупать роботов и “самоходные” транспортные средства для перемещения грузов, упаковки и сортировки товаров и решения других рутинных задач», — считает Васильев.

Эксперт выделил грузчиков, кладовщиков, сортировщиков и другие профессии, связанные со складскими работами, в топ-3 специальностей, теряющих свою значимость.

«Цифровизация позволяет значительно снизить затраты на человеческие трудовые ресурсы при одновременном масштабировании бизнеса, увеличении его производительности и привлекательности для клиентов. При этом штат сотрудников можно не только не увеличивать, но и безболезненно сокращать», — говорит специалист.

В зоне риска находятся продавцы, кассиры и прочие сотрудники, работающие в торговле.

«Роботы и нейронные сети заменяют людей не только в складской логистике и производственных процессах, но и в сфере обслуживания. Уже сегодня мы видим, что даже в мелких супермаркетах “умные” системы расчета с покупателями и другие автоматизированные системы все активнее вытесняют рабочий персонал. Более того — в ближайшем будущем канут в лету и многие традиционные магазины, уступив место торговым онлайн-площадкам», — заметил он.

Еще одну категорию риска оставляют водители и курьеры.

«Специалисты в сфере IT сходятся во мнении, что совсем скоро на дорогах страны мы не встретим привычных таксистов. Со временем в мире не останется даже дальнобойщиков: их функционал возьмут на себя беспилотные грузовики. Вопреки опасениям многих, это лишь повысит безопасность транспортной инфраструктуры, поскольку сведет к минимуму ошибки управления, связанные с человеческим фактором», — считает специалист.

Васильев подчеркнул: необходимо осознавать, что исчезновение некоторых рабочих профессий не только ставит перед нами вызовы, но и открывает новые перспективы.

«Освобождение сотрудников от рутинных операций позволит им сосредоточиться на более сложных и творческих задачах. Рабочие, оставшиеся “за бортом”, могут пройти переподготовку и повысить квалификацию для работы с новыми технологиями. В результате они не только приобретут более “престижную” и высокооплачиваемую профессию, но получат моральное удовлетворение от того, что стали неотъемлемой частью будущего», — подытожил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».