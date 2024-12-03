Сдержанный оптимизм

Роснефть (ROSN 489,3 ₽, +2,36%) опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2024 года: выручка повысилась на 15,6% до 7,6 трлн руб., что обусловлено ослаблением рубля и, как следствие, повышением рублевых цен на нефть. Тем не менее чистая прибыль компании снизилась на 13,9% и составила 926 млрд руб. из-за увеличения операционных расходов, курсовой переоценки обязательств и изменения налоговой ставки. Добыча жидких углеводородов сократилась на 6,2% год к году до 138,3 млн тонн вследствие ограничений в рамках ОПЕК+, а объем переработки упал на 4,9%. Скорректированный свободный денежный поток сократился на 7,1% до 1,075 трлн руб. на фоне роста капитальных затрат на 15,7% до 1,052 трлн руб.