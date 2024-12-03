Сдержанный оптимизм

Рынок накануне. В начале недели на фондовом рынке сформировались умеренно-позитивные настроения. Индекс МосБиржи показал рост на 0,34% до 2586,74 п., индекс РТС на фоне небольшого укрепления рубля повысился на 0,87% до 760,32 п.
Поддержку фондовым индексам могла оказать стабилизация в сегменте суверенного долга. Доходности облигаций на отрезке кривой от двух до 10 лет практически не изменились по сравнению с пятницей. Двухлетние ОФЗ прибавили в доходности 2 п. п., десятилетние потеряли в доходности 7 п. п. С последней декады ноября доходность десятилетних облигаций стабильно держится в области немногим выше 16% и не проявляет признаков повышения, что благоприятно для фондовых индексов.
Роснефть (ROSN 489,3 ₽, +2,36%) опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2024 года: выручка повысилась на 15,6% до 7,6 трлн руб., что обусловлено ослаблением рубля и, как следствие, повышением рублевых цен на нефть. Тем не менее чистая прибыль компании снизилась на 13,9% и составила 926 млрд руб. из-за увеличения операционных расходов, курсовой переоценки обязательств и изменения налоговой ставки. Добыча жидких углеводородов сократилась на 6,2% год к году до 138,3 млн тонн вследствие ограничений в рамках ОПЕК+, а объем переработки упал на 4,9%. Скорректированный свободный денежный поток сократился на 7,1% до 1,075 трлн руб. на фоне роста капитальных затрат на 15,7% до 1,052 трлн руб.
«Лента» (1056 LENT руб., +4,55%) приобрела сеть дрогери-магазинов «Улыбка радуги», что усилит ее позиции в секторе непродовольственного ритейла. На конец сентября 2024 года «Улыбка радуги» насчитывала 1535 магазинов с выручкой 29,6 млрд руб. за девять месяцев. Сделка поможет сети «Лента» достичь цели 1 трлн руб. по выручке на 2025 год. «Лента» продолжает трансформацию, начатую с интеграцией «Монетки», которая привела к резкому росту эффективности. Новая сделка вписывается в эту стратегию, усиливая синергию между форматами. Лента остается нашим фаворитом в секторе ритейла, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 3,5 и демонстрируя умеренную долговую нагрузку 1,4x по чистому долгу к EBITDA.
ВТБ (VTBR 69,27 ₽, −0,33%) ожидает получить 550 млрд руб. чистой прибыли в 2024 году, но прогнозирует снижение показателя до около 400 млрд рублей в 2025 году. Основной причиной станет замедление роста кредитного портфеля и усиление регулирования, включая повышение антициклических надбавок к капиталу. Эти меры, могут существенно ограничить возможности ВТБ по предоставлению новых кредитов. Банк не выплачивал дивиденды с 2021 года, но планировал возобновить выплаты в 2025 году потенциально в размере 80 млрд руб. при чистой прибыли около 520 млрд рублей. Менеджмент также рассматривал возможность выплат по итогам 2024 года, однако изменения в регулировании ставят этот сценарий под сомнение.
Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня Московская биржа раскроет данные по оборотам за ноябрь, а также опубликует обновленную базу для расчета индексов. Позитивная динамика фондовых индексов при прочих равных может продолжиться, ближайшей целью по индексу МосБиржи остается 2600 п. и далее в направлении 2770 п., где находится техническое сопротивление в виде линии 50-дневного скользящего среднего.
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