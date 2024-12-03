Citigroup: продавцы в короткую на Уолл-стрит сдаются

Любители коротких позиций капитулируют, поскольку индекс S&P 500 продолжает достигать рекордных максимумов и готовится к своему лучшему результату с 2021 года. В то же время, позиции по европейским акциям остаются медвежьими, что еще больше увеличивает разрыв между двумя рынками. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на стратегов Citigroup Inc.