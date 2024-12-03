Citigroup: продавцы в короткую на Уолл-стрит сдаются

По их мнению, позиционирование инвесторов во фьючерсах S&P 500 «полностью однобокое», оно «устанавливает новые максимумы четвертую неделю подряд, и все больше удерживающих шортов капитулируют».
«Интерес покупателей к акциям США не показал никаких признаков ослабления в этом году. S&P 500 установил несколько рекордных максимумов, взлетая на 27% на бумагах технологических компаний и широкому предпочтению американских активов перед аналогами. Ралли, продолжавшееся после избрания Дональда Трампа, породило надежды на снижение налогов и дерегулирование», — писал Bloomberg.
По данным стратегов, позиционирование по фьючерсам Euro Stoxx 50, напротив, остается медвежьим, а отток денег из ETF ускоряется. Инвесторы избегают европейских акций, поскольку доходы и экономика там растут вяло, а во Франции и Германии наблюдается политическая нестабильность.
«Инвесторы в течение нескольких недель занимали короткие позиции по Европе, а 100% длинных позиций по фьючерсам находятся в убытке. Тем не менее, поскольку распродажа пока была умеренной, риск шортсквиза остается низким. Были признаки открытия длинных позиций во фьючерсы DAX и FTSE 100, что является возможным ранним признаком того, что инвесторы выборочно возвращаются обратно в Европу», — отметили стратеги.
Однако глава группы, Крис Монтегю, подчеркнул, что данные не учли недавние новости из Франции, которые вряд ли вызовут энтузиазм у инвесторов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».