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Citigroup: продавцы в короткую на Уолл-стрит сдаются

Любители коротких позиций капитулируют, поскольку индекс S&P 500 продолжает достигать рекордных максимумов и готовится к своему лучшему результату с 2021 года. В то же время, позиции по европейским акциям остаются медвежьими, что еще больше увеличивает разрыв между двумя рынками. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на стратегов Citigroup Inc.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

По их мнению, позиционирование инвесторов во фьючерсах S&P 500 «полностью однобокое», оно «устанавливает новые максимумы четвертую неделю подряд, и все больше удерживающих шортов капитулируют».

«Интерес покупателей к акциям США не показал никаких признаков ослабления в этом году. S&P 500 установил несколько рекордных максимумов, взлетая на 27% на бумагах технологических компаний и широкому предпочтению американских активов перед аналогами. Ралли, продолжавшееся после избрания Дональда Трампа, породило надежды на снижение налогов и дерегулирование», — писал Bloomberg.

По данным стратегов, позиционирование по фьючерсам Euro Stoxx 50, напротив, остается медвежьим, а отток денег из ETF ускоряется. Инвесторы избегают европейских акций, поскольку доходы и экономика там растут вяло, а во Франции и Германии наблюдается политическая нестабильность.

«Инвесторы в течение нескольких недель занимали короткие позиции по Европе, а 100% длинных позиций по фьючерсам находятся в убытке. Тем не менее, поскольку распродажа пока была умеренной, риск шортсквиза остается низким. Были признаки открытия длинных позиций во фьючерсы DAX и FTSE 100, что является возможным ранним признаком того, что инвесторы выборочно возвращаются обратно в Европу», — отметили стратеги.

Однако глава группы, Крис Монтегю, подчеркнул, что данные не учли недавние новости из Франции, которые вряд ли вызовут энтузиазм у инвесторов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».