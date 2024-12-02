Сенатор рассказала, какие детские пособия увеличат в 2025 году

«Обновится и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащих, проходящих службу по призыву. В январе оно будет составлять 16 698 рублей, с 1 февраля — 17 917 рублей. Кроме того, увеличатся и детские пособия для малообеспеченных семей. На несовершеннолетнего до 17 лет планируется выплачивать от 8600 рублей в месяц, на ребенка до трех лет — 17 201 рубль ежемесячно», — подчеркнула сенатор.