Сенатор рассказала, какие детские пособия увеличат в 2025 году

Сенатор подчеркнула, что также будут увеличены выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Так, по ее словам, с января это пособие будет составлять как минимум 9227 рублей.
«В 2025 году подрастут некоторые пособия на детей разных возрастов. Должно быть увеличено пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В январе следующего года оно составит минимум 9227 рублей, с 1 февраля — 9900 рублей. Максимальный размер пособия вырастет до 68 996 рублей в месяц», — уточнила Епифанова.
Она подчеркнула, что в результате повышения минимального размера оплаты труда увеличатся и пособия для беременных. Минимальная выплата составит 103 285 рублей за 140 дней. Как она отметила, разовая выплата при рождении ребенка в январе достигнет суммы 24 604 рублей, а в феврале повысится до 26 400 рублей.
«Обновится и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащих, проходящих службу по призыву. В январе оно будет составлять 16 698 рублей, с 1 февраля — 17 917 рублей. Кроме того, увеличатся и детские пособия для малообеспеченных семей. На несовершеннолетнего до 17 лет планируется выплачивать от 8600 рублей в месяц, на ребенка до трех лет — 17 201 рубль ежемесячно», — подчеркнула сенатор.
Епифанова сообщила, что на поддержку семей с детьми на период 2025—2027 годов в бюджет заложено 10 триллионов рублей. Она отметила, что более 4 триллионов рублей будут выделены на выплату единого детского пособия, а 1,7 триллиона рублей направят на предоставление материнского капитала.
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Т С 2025 года увеличат детские пособия: кого это коснется, размеры прибавки, мнение эксперта.
Д Рассказываем, как изменятся выплаты на детей до 17 лет в 2025 году, насколько увеличат пособия, какие выплаты проиндексируют и насколько, какие суммы заложены в бюджет для поддержки семей с детьми и что об этом говорит сенатор.