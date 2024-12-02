Отбор из ПХГ ЕС в ноябре стал вторым максимальным для месяца

Запасы газа в хранилищах Европы на 30 ноября снизились до 85,47% — на 2,34 п.п. ниже, чем в среднем за последние пять лет. По итогам прошедшего месяца в них находилось около 95 млрд куб. м газа. Отопительный сезон в Европе начался 29 октября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ почти 12 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 33-й день с момента достижения максимума их заполнения на 39% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.