Отбор из ПХГ ЕС в ноябре стал вторым максимальным для месяца

Отбор из европейских ПХГ в ноябре составил 11,6 млрд куб. м, что вдвое выше прошлогодних показателей — второй максимальный показатель в истории наблюдений для этого месяца. Закачка газа в хранилища составила лишь 914 млн куб. м — на 25% меньше значения годом ранее и на минимуме с 2016 года.
Запасы газа в хранилищах Европы на 30 ноября снизились до 85,47% — на 2,34 п.п. ниже, чем в среднем за последние пять лет. По итогам прошедшего месяца в них находилось около 95 млрд куб. м газа. Отопительный сезон в Европе начался 29 октября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ почти 12 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 33-й день с момента достижения максимума их заполнения на 39% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.
Первая неделя декабря в Европе ожидается относительно теплой. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в ноябре подросла до 18%.
Цена газа в Европе в ноябре выросла на фоне возросшего отбора из ПХГ, заявлений о прекращении потоков российского газа австрийской OMV и рисков для оплаты за поставки из РФ из-за санкций США в отношении Газпромбанка. Если 31 октября фьючерсы на газ торговались около $432 за 1 тыс. куб. м, то 29 ноября торги закрылись на уровне $521 — на 21% выше по сравнению с концом предыдущего месяца. При этом средняя цена газа в Европе по итогам ноября выросла на 8%, до $491 за 1 тыс. куб. м.
Поставки СПГ в Европу.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в ноябре несколько выросли. По итогам прошедшего месяца они составили 9,4 млрд куб. м, оказавшись на 7% выше, чем в октябре, и на 22% меньше к 2023 году. Вместе с тем показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года.
Всего с начала 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 100,7 млрд куб. м — на 16% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Поставки СПГ в 2024 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой — 32,14%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 27 ноября. На втором месте с долей в 27% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12,86% — отбор газа из хранилищ.
Это лишь немногим больше, чем поставляется с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (10,82%). Поставки газа из Северной Африки составляют 9,7%, из Великобритании — 3,85%.