Нефть и газ. Минифьючерсы и другие события недели

Такой штиль может быть предвестником сильных импульсных движений — как вверх, так и вниз. Начало дня довольно бодрое. Поддержку котировкам оказывает линия краткосрочного тренда.
Если говорить о фундаментальных факторах, то они, скорее, выступают за удержание нефти в диапазоне $71,5−76 за баррель. На этой неделе должна состоятся встреча ОПЕК+. Многочисленные источники, опрошенные СМИ, ожидают, что картель в очередной раз продлит свои планы по возобновлению добычи. Позитивным сюрпризом для нефтяных цен могло бы стать продление не на месяц, а на более длительный срок.
Благоприятна для нефтяных цен также и утренняя статистика из Китая — производственная активность в ноябре продолжила рост.
Негативный фактор — крепкий доллар, который давит на цены всех сырьевых товаров. Индекс DXY скорректировался к линии своего 2-месячного тренда и оттолкнулся от него наверх, что может сигнализировать о развитии новой волны роста.
Ситуация на Ближнем Востоке выступает смешанным фактором. На прошлой неделе вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой». Однако у сторон данного соглашения уже появились взаимные претензии друг к другу. Франция, которая входит в международную группу по контролю за соблюдением перемирия, обвинила Израиль в 52 нарушениях. Сегодня министр обороны Франции посетит Бейрут.
Сегодня Мосбиржа запускает торги минифьючерсами на Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub.
Параметры минифьючерсов на Brent:
- торговый код — BRM
- базисный актив — нефть Brent
- лот контракта — 1 баррель
- периодичность исполнения — раз в месяц.
Параметры микрофьючерсов Henry Hub:
- торговый код — NGM
- базисный актив — природный газ Henry Hub
- лот контракта — 1 млн БТЕ
- периодичность исполнения — раз в месяц.
У новых контрактов такой же календарь исполнений, как и у текущих.
Ключевые события недели:
03/12, вторник — недельное изменение запасов нефти от API.
04/12, среда — запасы нефти от EIA, выступление Джерома Пауэлла.
05/12, четверг — встреча ОПЕК+, статистика по рынку труда США, число буровых установок от Baker Hughes.
Фьючерсы на природный газ перешли к сценарию более глубокой коррекции. Возможен ретест в качестве поддержки зоны пробитого нисходящего сопротивления — блок $2,90—3,05 за MMBtu.
Очередной обзор по рынку природного газа EIA опубликует лишь 5 декабря в четверг. На прошлой неделе отчета не было из-за празднования Дня благодарения.