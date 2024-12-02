Нефть и газ. Минифьючерсы и другие события недели

Если говорить о фундаментальных факторах, то они, скорее, выступают за удержание нефти в диапазоне $71,5−76 за баррель. На этой неделе должна состоятся встреча ОПЕК+. Многочисленные источники, опрошенные СМИ, ожидают, что картель в очередной раз продлит свои планы по возобновлению добычи. Позитивным сюрпризом для нефтяных цен могло бы стать продление не на месяц, а на более длительный срок.