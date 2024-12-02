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Нефть и газ. Минифьючерсы и другие события недели

Нефть марки Brent последние несколько дней демонстрирует признаки снижения волатильности, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Такой штиль может быть предвестником сильных импульсных движений — как вверх, так и вниз. Начало дня довольно бодрое. Поддержку котировкам оказывает линия краткосрочного тренда.

Если говорить о фундаментальных факторах, то они, скорее, выступают за удержание нефти в диапазоне $71,5−76 за баррель. На этой неделе должна состоятся встреча ОПЕК+. Многочисленные источники, опрошенные СМИ, ожидают, что картель в очередной раз продлит свои планы по возобновлению добычи. Позитивным сюрпризом для нефтяных цен могло бы стать продление не на месяц, а на более длительный срок.

Благоприятна для нефтяных цен также и утренняя статистика из Китая — производственная активность в ноябре продолжила рост.

Негативный фактор — крепкий доллар, который давит на цены всех сырьевых товаров. Индекс DXY скорректировался к линии своего 2-месячного тренда и оттолкнулся от него наверх, что может сигнализировать о развитии новой волны роста.

Ситуация на Ближнем Востоке выступает смешанным фактором. На прошлой неделе вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой». Однако у сторон данного соглашения уже появились взаимные претензии друг к другу. Франция, которая входит в международную группу по контролю за соблюдением перемирия, обвинила Израиль в 52 нарушениях. Сегодня министр обороны Франции посетит Бейрут.

Сегодня Мосбиржа запускает торги минифьючерсами на Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub.

Параметры минифьючерсов на Brent:

  • торговый код — BRM
  • базисный актив — нефть Brent
  • лот контракта — 1 баррель
  • периодичность исполнения — раз в месяц.

Параметры микрофьючерсов Henry Hub:

  • торговый код — NGM
  • базисный актив — природный газ Henry Hub
  • лот контракта — 1 млн БТЕ
  • периодичность исполнения — раз в месяц.

У новых контрактов такой же календарь исполнений, как и у текущих.

Ключевые события недели:

03/12, вторник — недельное изменение запасов нефти от API.

04/12, среда — запасы нефти от EIA, выступление Джерома Пауэлла.

05/12, четверг — встреча ОПЕК+, статистика по рынку труда США, число буровых установок от Baker Hughes.

Фьючерсы на природный газ перешли к сценарию более глубокой коррекции. Возможен ретест в качестве поддержки зоны пробитого нисходящего сопротивления — блок $2,90—3,05 за MMBtu.

Очередной обзор по рынку природного газа EIA опубликует лишь 5 декабря в четверг. На прошлой неделе отчета не было из-за празднования Дня благодарения.