Эксперт рассказала, могут ли уволить за частые больничные

1. В день, когда вам стало известно о больничном от работника, направьте запросы для подтверждения достоверности листка нетрудоспособности в медорганизацию, выдавшую больничный. По словам Светланы Деревенко, надо убедиться, что причина частых больничных не в конфликтах на работе или нежелании сотрудника выполнять ту или иную работу. Это можно сделать через запрос в Социальный фонд. В запросе надо указать ФИО сотрудника, период болезни, номер листа и дату его выдачи.