Эксперт рассказала, могут ли уволить за частые больничные

Бытует мнение, что работника можно уволить по истечении 4 месяцев на больничном. Но в Трудовом кодексе РФ такое основание отсутствует. Правда, есть одно исключение.
Так, государственный служащий может быть уволен в случае отсутствия на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью (п. 8.1 ч. 1 ст. 37 закона о «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), говорит эксперт.
Как долго остальные категории граждан могут болеть?
Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан РФ» п. 4 ст. 59, длительность временной нетрудоспособности может достигать 10−12 месяцев с соблюдением определенной очередности выдачи больничных листов, объясняет управляющий партнер PDP Светлана Деревенко.
Случается, что сотрудники злоупотребляют отсутствием в Трудовом кодексе РФ возможности уволить за частые больничные. При этом работодатель может расторгнуть договор с часто болеющим сотрудником, только по соглашению сторон, указывает эксперт.
Не отлынивает ли работник?
Порой в компаниях задаются этим вопросом, особенно, когда больничными листами злоупотребляют отдельные сотрудники. Конечно, сотрудник на самом деле может иметь заболевание, которое требует длительного или частого (планового/внепланового) лечения.
Но бывает, что люди преднамеренно злоупотребляют больничными. К примеру, после проступка или конфликта на рабочем месте, не выходят на работу и оформляют больничный, чтобы не засчитали прогул.
Если у работодателя возникли подозрения, что сотрудник берет больничный скорее, чтобы заняться личными делами, эксперты предлагают сделать следующее:
1. В день, когда вам стало известно о больничном от работника, направьте запросы для подтверждения достоверности листка нетрудоспособности в медорганизацию, выдавшую больничный. По словам Светланы Деревенко, надо убедиться, что причина частых больничных не в конфликтах на работе или нежелании сотрудника выполнять ту или иную работу. Это можно сделать через запрос в Социальный фонд. В запросе надо указать ФИО сотрудника, период болезни, номер листа и дату его выдачи.
«Но вот оспорить больничный лист вы не можете, так как действует принцип врачебной тайны», — говорит эксперт.
2. Можно проверить, соблюдает ли болеющий сотрудник домашний режим;
3. Внедрите на уровне компании программу заботы о сотрудниках, которая может в себя включать расширенную медстраховку, компенсацию стоимости посещения спортклубов, покупку витаминов. Это может снизить количество «вечно болеющих сотрудников», уверяет Наталия Поправко.
По ее мнению, сократить случаи злоупотребления со стороны работников позволит переход на электронные больничные листы.
Если «больной» вышел на лыжню.
Если же подтвердится факт поддельных больничных, то такому сотруднику грозит уголовная статья, предупреждают экспертв.
Также эти дни будут считаться прогулом, к примеру, если выяснится, что во время «болезни» прогульщик катался на лыжах.
Однако в любом случае частые больничные не могут быть основанием для расторжения с сотрудником трудовых отношений, подытожили эксперты.
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