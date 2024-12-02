Костин: курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей

«Ждем, что в следующем году ВВП вырастет на 1,9%, это среднее между оценкой правительства и Центрального банка. Считаем, что инфляцию удастся все-таки снизить до уровня 6,4%, хотя в условиях больших военных расходов и в условиях санкций такой инструмент как ключевая ставка возможно не будет эффективным в полной мере в части управления инфляцией. Но в 2014—2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция у нас была 11−12%, так что, на мой взгляд, нынешняя инфляция в 8,5% для России не является чем-то таким крайне удивительным», — сказал Костин.