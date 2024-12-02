Костин: курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей

Курс доллара, добавил Андрей Костин, останется на уровне чуть выше 100 рублей.
«Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — подчеркнул он.
Банкир добавил, что у банка сохраняется позитивный взгляд на 2025 год.
«Ждем, что в следующем году ВВП вырастет на 1,9%, это среднее между оценкой правительства и Центрального банка. Считаем, что инфляцию удастся все-таки снизить до уровня 6,4%, хотя в условиях больших военных расходов и в условиях санкций такой инструмент как ключевая ставка возможно не будет эффективным в полной мере в части управления инфляцией. Но в 2014—2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция у нас была 11−12%, так что, на мой взгляд, нынешняя инфляция в 8,5% для России не является чем-то таким крайне удивительным», — сказал Костин.
Про кредиты
Он затронул и вопрос темпов кредитования банком в 2025 году. По мнению аналитиков ВТБ, этот сектор банковских услуг замедлятся до 10%.
«Розничное кредитование будет резко замедляться. Что касается корпоративных заемщиков, особенно с проектами в стадии завершения, они все равно продолжат кредитоваться», — добавил он.
Он также сравнил в беседе с агентством председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину по своим решениям с бывшим британским премьер-министром Маргарет Тэтчер.
«Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же “железная леди”, как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике. Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5% для России не столь критична, можно было бы с ней мириться, но у руководства ЦБ другое мнение», — отметил банкир.
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