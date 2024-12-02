Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина схожа по своим решениям с бывшим британским премьер-министром Маргарет Тэтчер, заявил в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин.
«Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же “железная леди”, как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике. Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5% для России не столь критична, можно было бы с ней мириться, но у руководства ЦБ другое мнение», — сказал он.
Инфляция за год по состоянию на 25 ноября достигла 8,78%, оценило Минэкономразвития.
По словам Костина, в следующем году, как ожидается, инфляцию удастся снизить до 6,4%. Таковы и предположения Набиуллиной. Вместе с этим ЦБ будет необходимо понизить и ключевую ставку, отметил глава ВТБ. Сейчас она на рекордно высоком уровне в 21%. Однако если инфляция не замедлится, то «придется искать какие-то другие методы».
«Может быть, нужна более скоординированная и более решительная политика по всем составляющим инфляции. Ставка как инструмент в полной мере не действует из-за многих факторов — из-за объема кредитов, не чувствительных к ставке, из-за инфляционных ожиданий», — пояснил Костин.
Он указал, что аналитики банка полагают, что ключевая ставка до конца этого года может быть повышена до 23%, «а дальше трудно сказать».
Глава ВТБ также спрогнозировал, что поднявшийся выше 100 ₽ за доллар курс «будет на этом уровне оставаться». По мнению Костина, у ЦБ сейчас «реально меньше рычагов воздействия на курс», а для многих, в том числе и ВТБ, цена американской валюты перестала играть роль. «Сейчас нам “по барабану”, — сказал он.
В Банке России наоборот отмечали, что курс рубля сохраняет «чувствительность» к ключевой ставке, и в связи с его падением экстренные меры не требуются. На прошлой неделе официальный курс рубля впервые с марта 2022-го превысил сначала 108, а затем 109 ₽ за доллар, но к концу недели опустился ниже 108 ₽