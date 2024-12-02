Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

«Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же “железная леди”, как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике. Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5% для России не столь критична, можно было бы с ней мириться, но у руководства ЦБ другое мнение», — сказал он.