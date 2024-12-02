В России ухудшили прогноз по инфляции и росту ВВП

По предположениям аналитиков ЦМАКП, инфляция в годовом измерении достигнет 9,2−9,3% к декабрю, тогда как на октябрь оценки составляли 8,5%. Прогнозы на 2025 год также были ухудшены и теперь составляют 5,85−6,15% вместо прежних 5−5,3%.
ЦМАКП также понизил прогноз по темпам роста ВВП: на 2024 год ожидается рост на уровне 3,5−3,6%, тогда как в октябре предсказывались 3,7−3,8%. На 2025 год рост составит 1,7−2%, что ниже прежних ожиданий в 2−2,4%.
Директор по анализу и прогнозированию макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов в интервью «Ведомостям» отметил, что инфляция усиливается из-за комплекса факторов, включая девальвацию рубля, торговый дисбаланс с перекосом в сторону импорта и удорожание инвестиций на фоне растущей ставки Центрального банка.
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