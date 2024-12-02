В России ухудшили прогноз по инфляции и росту ВВП

ЦМАКП также понизил прогноз по темпам роста ВВП: на 2024 год ожидается рост на уровне 3,5−3,6%, тогда как в октябре предсказывались 3,7−3,8%. На 2025 год рост составит 1,7−2%, что ниже прежних ожиданий в 2−2,4%.