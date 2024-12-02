Эксперт рассказал, как купить новую квартиру без ипотеки

Он напомнил, что trade-in доступен тем, кто уже имеет в собственности недвижимость: механизм позволяет использовать старую квартиру для покупки новой.
«Подобные программы сегодня появились у большого количества застройщиков, включая крупнейшие компании. В условиях общего снижения спроса на жилье и возрастающей сложности с реализацией своих квартир на вторичном рынке, данный инструмент может быть полезен очень широкой аудитории», — сказал эксперт.
Шапцев добавил, что застройщики также предлагают программы рассрочки. Так, покупатель вносит 10−30% от стоимости квартиры, затем вносит платежи фиксированных размеров. Например, пояснил он, платеж за квартиру в Москве стоимостью 11 миллионов рублей может составить 50 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, отметил эксперт, для решения жилищного вопроса можно использовать депозиты.
«Открывая краткосрочные вклады на 3−6 месяцев, можно постепенно увеличивать свой первоначальный взнос. Как только ипотечные ставки снизятся до приемлемого уровня, деньги можно снять и выйти на рынок жилья. Либо часть денежных средств можно направить на покупку квартиры в рассрочку от застройщика, а остальные положить на депозит и за счет процентов погашать ежемесячный платеж», — заключил Шапцев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».