Эксперт рассказал, как купить новую квартиру без ипотеки

«Открывая краткосрочные вклады на 3−6 месяцев, можно постепенно увеличивать свой первоначальный взнос. Как только ипотечные ставки снизятся до приемлемого уровня, деньги можно снять и выйти на рынок жилья. Либо часть денежных средств можно направить на покупку квартиры в рассрочку от застройщика, а остальные положить на депозит и за счет процентов погашать ежемесячный платеж», — заключил Шапцев.