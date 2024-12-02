Сенатор рассказала, когда россиянам выгодно покупать пенсионные баллы

Епифанова пояснила, что для приобретения пенсионных баллов следует обратиться с заявлением в Социальный фонд. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Соцфонда, при личном визите в ведомство или отправив заказное письмо в адрес СФР. После того, как покупка будет одобрена, заявителю будут предоставлены реквизиты для оплаты взносов. Оплату можно производить единовременно за весь год или разбить на ежемесячные платежи.