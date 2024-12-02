Сенатор рассказала, когда россиянам выгодно покупать пенсионные баллы

«Покупка ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) в 2025 году может быть выгодной, если кому-то не достает одного-двух ИПК до минимального уровня, чтобы получить пенсию в ближайшее время. Однако максимальное число ИПК (8,292) при нынешних высоких банковских ставках покупать невыгодно. Покупка максимального количества ИПК обойдется примерно в 400 тыс. рублей, при этом прибавка к пенсии составит порядка 1050 рублей. Положив 400 тыс. рублей в банк под 20% годовых, можно получить более 6500 рублей дохода в месяц», — уточнила она.
Епифанова пояснила, что для приобретения пенсионных баллов следует обратиться с заявлением в Социальный фонд. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Соцфонда, при личном визите в ведомство или отправив заказное письмо в адрес СФР. После того, как покупка будет одобрена, заявителю будут предоставлены реквизиты для оплаты взносов. Оплату можно производить единовременно за весь год или разбить на ежемесячные платежи.
По словам сенатора, в 2024 году все еще можно приобрести от 1,037 до 8,292 баллов.
В 2025 году для получения страховой пенсии по старости потребуется наличие 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов.
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