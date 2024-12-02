Россиян научили, как распознать мошенников на рынке инвестиций

«Одна из популярных тактик — создание мошенниками поддельных веб-сайтов или мобильных приложений. Внешне они копируют известные инвестиционные платформы или банки. Пользователи вводят учетные данные, а злоумышленники используют их для доступа к реальным счетам. Такие сайты часто распространяются через письма или сообщения с заманчивыми предложениями, например, “вы выиграли бонус”, “войдите в свой аккаунт, чтобы получить подарок”. Визуальное сходство с оригиналом может быть настолько высоким, что отличить подделку сложно», — рассказал Михеев.
Чтобы не попасть в ловушку, эксперт советует всегда проверяять URL сайта. При фишинге мошенники заменяют часть символов — к примеру, букву «о» на цифру «0», или используют необычные доменные имена. Михеев не рекомендует вводить свои данные на сайтах, ссылки на которые были получены через мессенджеры или на электронную почту, и подчеркивает, что любые приложения стоит скачивать только в официальных магазинах, вроде App Store и Google Play. Разработчиком должен числиться только официальный представитель компании.
«Поддельные инвестиционные платформы — еще один способ мошенников. Они обещают высокую доходность за минимальные сроки, привлекая неопытных инвесторов. После получения первоначальных вложений сайт либо исчезает, либо просит дополнительные суммы под предлогом налогов или комиссий. Например, пользователь может увидеть убедительные отзывы других “инвесторов”, которые якобы уже получили значительную прибыль. На самом деле такие отзывы вымышлены или оплачены», — уточнил эксперт.
Социальные скамеры — это лица, занимающиеся мошенничеством через социальные сети и мессенджеры. Их целью является обман людей, причем основным критерием выбора жертв служит их интерес к финансовым темам, инвестициям или поиску дополнительных источников дохода. Чаще всего внимание этих мошенников привлекают пользователи, участвующие в обсуждениях и активные в сообществах, посвященных деньгам и инвестициям. Чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы, мошенники начинают свое общение с приветливых и доброжелательных сообщений.
«Они могут представляться профессиональными аналитиками, успешными инвесторами и брокерами, утверждая, что обладают уникальными знаниями и предлагают уникальные возможности. Постепенно разговор переключается на тему вложений. Под предлогом ограниченного времени, особых условий или закрытых предложений они оказывают давление, чтобы жертва как можно быстрее приняла решение и перевела деньги. Их стратегия — использовать психологические приемы, чтобы внушить чувство вины, срочности и желание не упустить “выгодный шанс”», — рассказал он.
Мошенники могут представляться финансовыми экспертами, предлагать подписаться на торговые сигналы или уникальные стратегии. Предложения часто сопровождаются историями «успешного успеха», в которых начинающие инвесторы заработали на рекомендациях десятки тысяч долларов. На самом деле сигналы обычно оказываются случайными или могут привести к убыткам намеренно.
«Доверяйте только профессионалам, у которых есть официальные лицензии. В странах с развитым регулированием эти данные можно проверить через финансовые регуляторы. Кроме того, насторожитесь, если аналитик не может предоставить доказательств своих успехов или требует предоплату за информацию», — советует Михеев.
По словам специалиста, крайне важно никогда не доверять обещаниям получить мгновенную прибыль. Любые инвестиции рискованы и не гарантируют доход.
«Используйте двухфакторную аутентификацию на всех инвестиционных аккаунтах, чтобы минимизировать риски взлома. Регулярно проверяйте информацию о новых платформах и консультируйтесь с профессиональными финансовыми советниками. Обучение финансовой грамотности — это лучший инструмент защиты. Чем больше вы разбираетесь в работе инвестиционных рынков, тем сложнее вас обмануть», — подытожил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».