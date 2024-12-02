Россиян научили, как распознать мошенников на рынке инвестиций

Чтобы не попасть в ловушку, эксперт советует всегда проверяять URL сайта. При фишинге мошенники заменяют часть символов — к примеру, букву «о» на цифру «0», или используют необычные доменные имена. Михеев не рекомендует вводить свои данные на сайтах, ссылки на которые были получены через мессенджеры или на электронную почту, и подчеркивает, что любые приложения стоит скачивать только в официальных магазинах, вроде App Store и Google Play. Разработчиком должен числиться только официальный представитель компании.