В России завершился эксперимент по маркировке детских товаров

В России маркируются 24 группы товаров, проходят 15 экспериментов. В настоящее время маркировка охватывает более 19,5% несырьевого ВВП страны. Благодаря внедрению «Честного знака» доля нелегальных товаров в табачной отрасли сократилась на четверть, на рынке воды на треть: маркировка выявила 552 производителя, которые ранее не отчитывались в органы власти. Количество просроченных лекарств сократилось в три раза, а фальсификат молока уменьшился с 30% до 0,2%. Фискальный эффект для бюджета страны оценивается в 791 млрд рублей.