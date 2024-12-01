Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ вступили в силу новые требования по маркировке для импортеров пива

С 1 декабря в отношении продукции в кегах необходимо будет вносить в систему «Честный знак» расширенное описание.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новые требования для импортеров пива вступили в силу в РФ в системе маркировки «Честный знак» — теперь они должны в обязательном порядке передавать сведения о фактическом содержании этилового спирта для продукции, ввозимой на территорию РФ. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также в случае, когда импортное пиво произведено за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но ввозится через страны — участницы таможенного союза, необходимо указывать реквизиты таможенного документа, на основании которого продукция была ввезена на территорию союза. Вся продукция, ввозимая с территорий стран ЕАЭС, должна иметь статус «в обороте» еще до момента пересечения границ с Российской Федерацией.

«Поэтапно расширяется функционал маркировки пива и пивных напитков. Уже с 1 декабря в отношении продукции в кегах необходимо будет вносить в систему расширенное описание, такие же требования вступят в силу с 1 мая — в отношении фасованной продукции», — отметил руководитель управления подакцизными товарными группами Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Кирилл Волков.

По его словам, это один из шагов к запуску экземплярной прослеживаемости, которая является одним из наиболее значимых инструментов в легализации рынка и ограждении потребителя от нелегального продукта.