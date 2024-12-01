В РФ вступили в силу новые требования по маркировке для импортеров пива

Также в случае, когда импортное пиво произведено за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но ввозится через страны — участницы таможенного союза, необходимо указывать реквизиты таможенного документа, на основании которого продукция была ввезена на территорию союза. Вся продукция, ввозимая с территорий стран ЕАЭС, должна иметь статус «в обороте» еще до момента пересечения границ с Российской Федерацией.